Дори предложение за брак на трибуните не трогна Сабаленка в САЩ

Дори предложение за брак от фен на трибуните не успя да разконцентрира Арина Сабаленка и тя взе реванш от Лейла Фернандес на Откритото първенство на САЩ - 6:3, 7:6(2), предава БТА. Така Арина запази надеждите си да стане първата тенисистка след Серина Уилямс, спечелила поредни титли във Флъшинг Медоус. По време на срещата фен предложи брак на половинката си на трибуните на стадион "Луис Армстронг“, но Сабаленка запази концентрация и не позволи романтичният момент да я отклони от целта ѝ.



Световната номер едно взе реванша от Фернандес за поражението в три сета на полуфиналите през 2021 година. Сабаленка започна сковано, оцелявайки в маратонски първи гейм с три точки за пробив, преди да намери ритъма си и да преодолее съпротивата на канадката в два сета.



Сабаленка продължава към целта си да защити трофея и да се изравни със Серина Уилямс, която дублира титлата си в Ню Йорк преди повече от десетилетие.

"Мисля, че това е първият път, когато някой предлага брак по време на мой мач, каза Сабаленка. - Беше много мил момент, но просто се опитвах да не се усмихвам и да остана концентрирана. Беше много мило и вярвам, че са супер щастливи в момента.“



Феновете започнаха да аплодират веднага щом видяха мъжа да пада на коляно с пръстена в ръка и той размаха ръце, за да ги насърчи да викат по-силно. Някои извадиха мобилни телефони, за да запишат момента, докато жената каза „да“ през радостните си сълзи.



В друг мач петата в схемата руска тенисистка Мира Андреева загуби от американката Тейлър Таунсенд в третия кръг с 5:7, 2:6 за 77 минути игра.

Американката Джесика Пегула, номер 4 в схемата, пък победи Виктория Азаренка от Беларус с 6:1, 7:5.

