Новини
Спорт »
Тенис »
Дори предложение за брак на трибуните не трогна Сабаленка в САЩ

Дори предложение за брак на трибуните не трогна Сабаленка в САЩ

30 Август, 2025 11:48 734 0

  • арина-
  • сабаленка-
  • сащ-
  • тенис-
  • предложение за брак

Тя взе реванш от Лейла Фернандес на Откритото първенство на Щатите

Дори предложение за брак на трибуните не трогна Сабаленка в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Дори предложение за брак от фен на трибуните не успя да разконцентрира Арина Сабаленка и тя взе реванш от Лейла Фернандес на Откритото първенство на САЩ - 6:3, 7:6(2), предава БТА. Така Арина запази надеждите си да стане първата тенисистка след Серина Уилямс, спечелила поредни титли във Флъшинг Медоус. По време на срещата фен предложи брак на половинката си на трибуните на стадион "Луис Армстронг“, но Сабаленка запази концентрация и не позволи романтичният момент да я отклони от целта ѝ.

Световната номер едно взе реванша от Фернандес за поражението в три сета на полуфиналите през 2021 година. Сабаленка започна сковано, оцелявайки в маратонски първи гейм с три точки за пробив, преди да намери ритъма си и да преодолее съпротивата на канадката в два сета.

Сабаленка продължава към целта си да защити трофея и да се изравни със Серина Уилямс, която дублира титлата си в Ню Йорк преди повече от десетилетие.
"Мисля, че това е първият път, когато някой предлага брак по време на мой мач, каза Сабаленка. - Беше много мил момент, но просто се опитвах да не се усмихвам и да остана концентрирана. Беше много мило и вярвам, че са супер щастливи в момента.“

Феновете започнаха да аплодират веднага щом видяха мъжа да пада на коляно с пръстена в ръка и той размаха ръце, за да ги насърчи да викат по-силно. Някои извадиха мобилни телефони, за да запишат момента, докато жената каза „да“ през радостните си сълзи.

В друг мач петата в схемата руска тенисистка Мира Андреева загуби от американката Тейлър Таунсенд в третия кръг с 5:7, 2:6 за 77 минути игра.
Американката Джесика Пегула, номер 4 в схемата, пък победи Виктория Азаренка от Беларус с 6:1, 7:5.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ