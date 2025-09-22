Шериф Тираспол инкасира ново поражение – Иван Дюлгеров не успя да спаси шампионите срещу Зимбру

Втора поредна загуба разклати позициите на футболния гранд Шериф Тираспол в молдовската Висша лига. Българският страж Иван Дюлгеров отново застана под рамката, но това не бе достатъчно, за да предотврати поражението с 0:2 от амбициозния тим на Зимбру Кишинев – основен конкурент за титлата този сезон.

Още в началото на двубоя, в 8-ата минута, Денис Козловский даде преднина на гостите от столицата, а след почивката Владимир Фратеа удвои резултата и подпечата успеха на Зимбру.

Това е втори път, в който Зимбру се оказва препъникамък за Шериф през настоящата кампания. Още в първия кръг столичани надделяха с 3:2 в Тираспол, а сега отново излязоха победители, като по този начин стопиха аванса на Шериф на само две точки.

Иван Дюлгеров, който пропусна само два мача, откакто облече екипа на Шериф, продължава да бъде основна фигура в състава, но защитата пред него отново не издържа на натиска на съперника.