Валентин Илиев повежда ЦСКА към ново начало срещу Ботев (Враца)

Валентин Илиев повежда ЦСКА към ново начало срещу Ботев (Враца)

22 Септември, 2025 15:06 589 1

Двубоят е последен от 9-тия кръг на Първа лига

Ботев Враца ще се изправи срещу ЦСКА в ключов сблъсък от деветия кръг на Първа лига. Двубоят в северозападния град започва в 20:30 часа и обещава да бъде изпълнен с емоции и напрежение.

След драматичната смяна на треньорския пост в ЦСКА, Валентин Илиев поема кормилото на "червените" с амбицията да върне отбора на победния път. Илиев, който наследи Душан Керкез, ще дебютира именно срещу Ботев (Враца) – тим, воден от неговия близък приятел Христо Янев. Това придава допълнителен заряд на срещата, която се очертава като своеобразен дуел между двама стари познайници.

Домакините от Враца влизат в мача с повишено самочувствие, заемайки десетата позиция във временното класиране след две победи, четири равенства и две поражения. От своя страна, ЦСКА преживява труден старт на сезона и се намира на дванадесето място, с едва една победа, пет равенства и три загуби в първите осем кръга.

Добрата новина и за двата лагера е, че няма сериозни кадрови проблеми – отсъстват наказани или контузени ключови играчи, което гарантира, че треньорите ще могат да разчитат на най-доброто, с което разполагат.

Историята на преките двубои е категорично в полза на ЦСКА – "червените" са спечелили девет от последните десет срещи между двата тима, а последният успех на Ботев датира от контролна среща през август 2010 година.

През миналия сезон ЦСКА надделя у дома с 2:0, а във Враца двата отбора си разделиха точките след равенство 1:1.


