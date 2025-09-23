Новини
Арне Слот ще даде шанс на резервите на Ливърпул срещу Саутхамптън в Карабао Къп

23 Септември, 2025 09:30 568 0

Мачът е от 22:00 часа

Арне Слот ще даде шанс на резервите на Ливърпул срещу Саутхамптън в Карабао Къп - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ливърпул посреща Саутхамптън тази вечер на „Анфийлд“ в двубой от третия кръг на Карабао Къп, като началният сигнал ще прозвучи в 22:00 часа. Сблъсъкът бележи дебюта на английските представители в европейските клубни турнири в тазгодишното издание на надпреварата.

Мениджърът на „червените“ Арне Слот е решен да даде поле за изява на футболистите, които досега рядко са попадали в стартовата единайсеторка. Очаква се именно резервите да получат шанс да блеснат под светлините на прожекторите, докато основните играчи ще получат заслужена почивка след натоварения график.

Ливърпул се намира в забележителна форма – тимът е в серия от пет поредни победи във всички турнири. В последния си мач възпитаниците на Слот надделяха с 2:1 над градския съперник Евертън в дербито на Мърсисайд, а преди това се поздравиха с драматичен успех срещу Атлетико Мадрид (3:2) в Шампионската лига.

За разлика от тях, Саутхамптън изпитва сериозни трудности в Чемпиъншип. „Светците“ инкасираха тежка загуба с 1:3 от Хъл Сити и се намират на незавидното 19-о място в класирането. Въпреки че бяха сочени за един от фаворитите за промоция, формата им напоследък е далеч от очакванията – отборът е без победа в последните си три шампионатни срещи.

Историята на директните двубои между Ливърпул и Саутхамптън е богата, като мърсисайдци категорично доминират в последните години. Последният им сблъсък на „Анфийлд“ завърши с убедителна победа за домакините – 3:1. През декември 2024 г. двата тима се срещнаха и в Карабао Къп, където Ливърпул отново излезе краен победител с 2:1 на „Сейнт Мерис“ след попадения на Дарвин Нунес и Харви Елиът. В края на ноември същата година „червените“ се наложиха с 3:2 като гости в Премиър лийг.


