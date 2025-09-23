Новини
Спорт »
Други спортове »
Весела Лечева и екипът ѝ с категорична реакция след думите на Стефка Костадинова

Весела Лечева и екипът ѝ с категорична реакция след думите на Стефка Костадинова

23 Септември, 2025 13:23 2 211 19

  • български олимпийски комитет-
  • весела лечева-
  • стефка костадинова-
  • официална позиция-
  • български спорт-
  • олимпийско движение-
  • ново ръководство-
  • данаил димов

По-рано днес Стефка Костадинова излезе с изявление

Весела Лечева и екипът ѝ с категорична реакция след думите на Стефка Костадинова - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълна от реакции предизвика изявлението на Стефка Костадинова, разпространено по-рано днес, а новото ръководство на Българския олимпийски комитет (БОК), начело с Весела Лечева, не закъсня с официалната си позиция.

В специално изявление, разпространено до медиите, генералният секретар на БОК Данаил Димов, част от екипа на Лечева, внесе яснота по темата и подчерта ключови моменти от визията на новото ръководство.

Ето какво гласи изявлението:

„С днешното си изявление г-жа Стефка Костадинова се самоизобличава и показва пред цялата българска общественост, че именно тя стои зад съдебните дела, които въвличат Българския олимпийски комитет в безпрецедентна ситуация.

Вече шест месеца г-жа Костадинова не приема поражението, крие се от спортната общественост и използва всевъзможни трикове за удържане на властта.

Още на 17 май 2025 г. тя научи решението на МОК. Това беше възможност за нея да запази както собствената си репутация, така и тази на Българския олимпийски комитет.

През тези месеци новоизбраният председател Весела Лечева и Изпълнителното бюро многократно настояваха за съвместен преходен период на управление в интерес на българския спорт и олимпийско движение.

Спортменството не се изчерпва с декларации и припомняне на минали успехи. То се доказва всеки ден.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наздраве Стефка

    30 0 Отговор
    Кърка си бабето, сериозен играч е

    13:26 23.09.2025

  • 2 Тома

    32 1 Отговор
    Тези ще закрият БОК от п.ростотия

    13:27 23.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    42 1 Отговор
    Не Стефка а Шиши не приема поражение.

    13:28 23.09.2025

  • 4 честен ционист

    12 5 Отговор
    България трябва да се яви съвместно с РФ под общ флаг на следващите Олимпийски игри. Може и Украйна даже да се включи в Сборная.

    13:29 23.09.2025

  • 5 Циник

    38 2 Отговор
    Стефка се превърна от велик спортист в позор за България.

    13:30 23.09.2025

  • 6 Уви!

    18 3 Отговор
    Помня как на брега на Женевското езеро, където е Олимп. Комитет, имаше летва, която СК е прескочила.
    Сега е минало забравимо.

    13:31 23.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 голям срам е

    31 1 Отговор
    Стефка иска да прикрие следите за изчезналите милиони от БОК.

    Коментиран от #13

    13:38 23.09.2025

  • 9 Въпрос?

    7 8 Отговор
    Докато текат тези истерии и двете ли взимат заплати от БОК? Алчни, прости и гадни женички, бе.

    13:43 23.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мнение

    22 2 Отговор
    Весела Лечева и нейният екип показаха търпение, професионализъм и готовност за сътрудничество – качества, които трябва да бъдат високо оценени. Многократните им опити за диалог и конструктивен преход бяха посрещнати със затворени врати и мълчание. Това още веднъж подчертава кой всъщност защитава интересите на българския спорт и кой ги използва за лична битка.
    Истинското спортменство не се измерва само с медали от миналото, а с поведението тук и сега – когато се изисква морал, лидерство и грижа за общото благо. В този контекст, новото ръководство на БОК начело с Весела Лечева ясно показва, че е готово да върне прозрачността, доверието и уважението към институцията. Това е крачката напред, от която българският спорт отдавна има нужда.

    13:46 23.09.2025

  • 13 Това, ако е вярно...

    19 1 Отговор

    До коментар #8 от "голям срам е":

    Когато една дългогодишна фигура като Стефка Костадинова отказва да приеме легитимната смяна на властта и се вкопчва в поста си въпреки решението на МОК, това неминуемо поражда въпроси. Въпросите не са само морални или институционални, а вече и финансови.
    ❗ Ако твърденията за изчезнали средства от бюджета на БОК се окажат верни, обяснението за нейните действия започва да изглежда в съвсем различна светлина. Вместо стремеж към защита на спорта, може би става дума за опит да се прикрият злоупотреби, за които евентуално ще се търси отговорност.

    13:48 23.09.2025

  • 14 Какво трябва да се направи?

    15 1 Отговор
    • Пълна финансова ревизия – новото ръководство начело с Весела Лечева е в пълното си право, а дори и задължение, да разпореди пълен одит на дейността на БОК за последните години.
    • Прозрачност пред обществото – спортът е обществена кауза. Всеки лев, всеки договор, всяко дарение трябва да е ясно отчетено.
    • Ако има злоупотреби – съд и отговорност – няма „свещени крави“. Дори бивши шампиони трябва да отговарят, ако са използвали позицията си за лично обогатяване.

    13:49 23.09.2025

  • 15 Стефке, ти си Позор за България!

    18 1 Отговор
    Ако Стефка Костадинова е невинна – нека бъде първата, която да поиска одит, за да изчисти името си.
    Ако не е – опитът ѝ да задържи властта с процедурни хватки и съдебни трикове ще се разглежда като паническо бавене на неизбежното.
    Българският спорт заслужава яснота, почтеност и ново начало – и именно Весела Лечева и нейният екип изглеждат готови да го осигурят.

    13:50 23.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ива

    4 17 Отговор
    Браво на Стефка Костадинова, само тя посмя да се изправи срещу ДС и производните му, като лечева и крадеца от дондуков.

    14:00 23.09.2025

  • 19 мунчо в затвора!

    4 11 Отговор
    Метресата на мунчо Лечева скоро ще бъде изхвърлена от съда.

    14:14 23.09.2025

