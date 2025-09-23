Весела Лечева и екипът ѝ с категорична реакция след думите на Стефка Костадинова

Вълна от реакции предизвика изявлението на Стефка Костадинова, разпространено по-рано днес, а новото ръководство на Българския олимпийски комитет (БОК), начело с Весела Лечева, не закъсня с официалната си позиция.

В специално изявление, разпространено до медиите, генералният секретар на БОК Данаил Димов, част от екипа на Лечева, внесе яснота по темата и подчерта ключови моменти от визията на новото ръководство.

Ето какво гласи изявлението:

„С днешното си изявление г-жа Стефка Костадинова се самоизобличава и показва пред цялата българска общественост, че именно тя стои зад съдебните дела, които въвличат Българския олимпийски комитет в безпрецедентна ситуация.

Вече шест месеца г-жа Костадинова не приема поражението, крие се от спортната общественост и използва всевъзможни трикове за удържане на властта.

Още на 17 май 2025 г. тя научи решението на МОК. Това беше възможност за нея да запази както собствената си репутация, така и тази на Българския олимпийски комитет.

През тези месеци новоизбраният председател Весела Лечева и Изпълнителното бюро многократно настояваха за съвместен преходен период на управление в интерес на българския спорт и олимпийско движение.

Спортменството не се изчерпва с декларации и припомняне на минали успехи. То се доказва всеки ден.“