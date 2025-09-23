Весела Лечева и екипът ѝ с категорична реакция след думите на Стефка Костадинова

Вълна от реакции предизвика изявлението на Стефка Костадинова, разпространено по-рано днес, а новото ръководство на Българския олимпийски комитет (БОК), начело с Весела Лечева, не закъсня с официалната си позиция.
В специално изявление, разпространено до медиите, генералният секретар на БОК Данаил Димов, част от екипа на Лечева, внесе яснота по темата и подчерта ключови моменти от визията на новото ръководство.
Ето какво гласи изявлението:
„С днешното си изявление г-жа Стефка Костадинова се самоизобличава и показва пред цялата българска общественост, че именно тя стои зад съдебните дела, които въвличат Българския олимпийски комитет в безпрецедентна ситуация.
Вече шест месеца г-жа Костадинова не приема поражението, крие се от спортната общественост и използва всевъзможни трикове за удържане на властта.
Още на 17 май 2025 г. тя научи решението на МОК. Това беше възможност за нея да запази както собствената си репутация, така и тази на Българския олимпийски комитет.
През тези месеци новоизбраният председател Весела Лечева и Изпълнителното бюро многократно настояваха за съвместен преходен период на управление в интерес на българския спорт и олимпийско движение.
Спортменството не се изчерпва с декларации и припомняне на минали успехи. То се доказва всеки ден.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наздраве Стефка
13:26 23.09.2025
2 Тома
13:27 23.09.2025
3 Последния Софиянец
13:28 23.09.2025
4 честен ционист
13:29 23.09.2025
5 Циник
13:30 23.09.2025
6 Уви!
Сега е минало забравимо.
13:31 23.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 голям срам е
Коментиран от #13
13:38 23.09.2025
9 Въпрос?
13:43 23.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Мнение
Истинското спортменство не се измерва само с медали от миналото, а с поведението тук и сега – когато се изисква морал, лидерство и грижа за общото благо. В този контекст, новото ръководство на БОК начело с Весела Лечева ясно показва, че е готово да върне прозрачността, доверието и уважението към институцията. Това е крачката напред, от която българският спорт отдавна има нужда.
13:46 23.09.2025
13 Това, ако е вярно...
До коментар #8 от "голям срам е":Когато една дългогодишна фигура като Стефка Костадинова отказва да приеме легитимната смяна на властта и се вкопчва в поста си въпреки решението на МОК, това неминуемо поражда въпроси. Въпросите не са само морални или институционални, а вече и финансови.
❗ Ако твърденията за изчезнали средства от бюджета на БОК се окажат верни, обяснението за нейните действия започва да изглежда в съвсем различна светлина. Вместо стремеж към защита на спорта, може би става дума за опит да се прикрият злоупотреби, за които евентуално ще се търси отговорност.
13:48 23.09.2025
14 Какво трябва да се направи?
• Прозрачност пред обществото – спортът е обществена кауза. Всеки лев, всеки договор, всяко дарение трябва да е ясно отчетено.
• Ако има злоупотреби – съд и отговорност – няма „свещени крави“. Дори бивши шампиони трябва да отговарят, ако са използвали позицията си за лично обогатяване.
13:49 23.09.2025
15 Стефке, ти си Позор за България!
Ако не е – опитът ѝ да задържи властта с процедурни хватки и съдебни трикове ще се разглежда като паническо бавене на неизбежното.
Българският спорт заслужава яснота, почтеност и ново начало – и именно Весела Лечева и нейният екип изглеждат готови да го осигурят.
13:50 23.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ива
14:00 23.09.2025
19 мунчо в затвора!
14:14 23.09.2025