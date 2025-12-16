Новини
Спорт »
Други спортове »
Белчо Горанов: България ще участва с химна и националните символи на Олимпийските игри в Италия

16 Декември, 2025 21:36 421 3

  • белчо горанов-
  • български олимпийски комитет-
  • олимпиада

Генералният секретар на БОК под ръководството на Стефка Костадинова обясни, че последното заседание на Изпълнителния комитет на МОК е протекло през миналата седмица и "такова наказание не е наложено"

Белчо Горанов: България ще участва с химна и националните символи на Олимпийските игри в Италия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

България ще участва с флага и химна си на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо, сигурен е генералният секретар на БОК под ръководството на Стефка Костадинова - Белчо Горанов, предаде sportal.bg.

Той обясни, че последното заседание на Изпълнителния комитет на МОК е протекло през миналата седмица и "такова наказание не е наложено".

Белчо Горанов бе гост на годишната церемония по награждаване на Българска федерация по борба в зала "Диана" във вторник.

Попитан дали е възможно България да остане без флаг на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо, за което предупреждава избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, Горанов отговори: "Не, не може да стане. Сигурен съм в това. Тя може да казва друго, но последният Изпълком на МОК беше на 9-10 декември, а такова наказание не е наложено".

Горанов говори и по въпроса с обществената поръчка за екипировката на членовете на делегацията за Зимната Олимпиада. Той заяви, че същата фирма облича състезателите на ски федерацията, а екипировката трябва да отговаря на определени условия. Именно това прави цената значително по-висока от стандартната.

"Има си обществена поръчка, която е спечелена от фирма, която е доказана на българския пазар. Не е мой проблем (че се явила една фирма - бел.авт.). Заплаща се само екипировката, която е за делегацията, а останалата част се поема от Българския олимпийски комитет. Тоест, ако делегацията като цяло, със спортисти, треньори и длъжностни лица е 50 човека, плащаме за 50 човека", заяви Горанов.

"Не ми се струват скъпи (якетата. Имаме прекрасни спортисти, които се обличат със същата фирма - от федерацията по ски. Дрехите трябва да отговарят на определени условия и да бъдат единствено и само изработени за тази делегация. Обикновено големите фирми искат 500, 1000 бройки, което не можем да си позволим. Знаете, че колкото по-голяма е бройката, толкова по-ниска е цената", добави той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    1 0 Отговор
    И този захапал кокъла към Стефкиния БОК.

    21:40 16.12.2025

  • 2 Бегай

    0 0 Отговор
    Смотан! Само пари ще крадете. България няма спортисти които да не я излагат!

    21:40 16.12.2025

  • 3 Гост

    0 0 Отговор
    Ами то, винати е било така, все едро кой лумпеп е управлямал БОК! Мноу сте зле, човек, жалки..

    21:48 16.12.2025

