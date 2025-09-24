Новини
Спортът по ТВ в сряда (24 септември)

24 Септември, 2025 06:18 304 0

Ето какво може да гледаме днес

05.00 Тенис, турнир в Токио МАХ Спорт 3

13.00 Волейбол, световно първенство, четвъртфинал МАХ Спорт 2

13.20 Колоездене: Световно първенство в Кигали, отборен часовник Евроспорт 1

16.30 Волейбол, световно първенство, четвъртфинал МАХ Спорт 1

18.00 Парма – Специя МАХ Спорт 3

19.45 ПАОК – Макаби (Тел Авив) МАХ Спорт 2

19.45 Мидтиланд – Щурм Би Ти Ви Екшън

21.45 Хъдърсфийлд – Манчестър Сити Диема спорт 3

21.45 Тотнъм – Донкастър Диема спорт

21.45 Нюкасъл – Брадфорд Нова спорт

22.00 Малмьо – Лудогорец МАХ Спорт 3

22.00 Цървена звезда – Селтик МАХ Спорт 2

22.00 Атлетико – Райо Валекано МАХ Спорт 4

22.00 Бетис – Нотигам Би Ти Ви Екшън

22.00 Ница – Рома Ринг

22.00 Комо – Сасуоло МАХ Спорт 1

22.00 Порт Вейл – Арсенал Диема спорт 2

03.30 Палмейрас – Ривър Плейт МАХ Спорт 4


