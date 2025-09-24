Новини
ФИФА планира Мондиал 2030 да е с 64 отбора

24 Септември, 2025 10:30 506 5

ФИФА ще подкрепи предложението на Южноамериканската футболна конфедерация (КОНМЕБОЛ) за рекордно разширяване на броя на участниците на Мондиала

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Международната футболна федерация ФИФА планира да проведе Световното първенство по футбол през 2030 г. с участието на 64 отбора. Това съобщава аржентинското издание "Оле".

ФИФА ще подкрепи предложението на Южноамериканската футболна конфедерация (КОНМЕБОЛ) за рекордно разширяване на броя на участниците на Мондиала. В такъв случай се предвижда турнирът да се проведе във формат от 16 групи с по четири отбора във всяка. За фазата на елиминациите ще се класират първите два тима от всяка група.

Идеята е мачовете да се играят в Испания, Португалия, Мароко, Аржентина, Парагвай и Уругвай. Срещите от три от групите на Световното първенство ще се проведат изцяло в страните от Южна Америка, докато останалите двубои ще бъдат в Европа и Африка.

ФИФА вече разшири броя на участниците от 32 на 48 отбора. Мондиал 2026 ще бъде първият в историята, в който ще играят 48 тима.


  • 1 Бате Венци

    1 1 Отговор
    Очаквайте и футболистите да ви саботират Мондиала. Не се наядохте.

    10:33 24.09.2025

  • 2 Трол

    2 0 Отговор
    Ако ги докарат до 88 отбора, можем да се класираме.

    Коментиран от #3

    10:35 24.09.2025

  • 3 128...

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    ... и сме на световното!!

    10:35 24.09.2025

  • 4 МОЖЕ ОЩЕ

    3 0 Отговор
    ДА ГИ НАПРАВЯТ 200 , КОЛКОТО СА СТРАНИТЕ В ООН И ТОГАВА И НИЕ ЩЕ ЗАИГРАЕМ.А БЕШЕ ВРЕМЕ КОГАТО ИМАШЕ САМО 16 ОТБОРА И НИЕ БЯХМЕ СРЕД ТЯХ

    10:37 24.09.2025

  • 5 456

    2 0 Отговор
    Аз пък предлагам всички държави от цяла свят да участват. И каквото стане

    10:39 24.09.2025

