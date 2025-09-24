Новини
Килиан Мбапе задмина Зидан по голове за Реал Мадрид в Ла Лига

24 Септември, 2025 09:59 421 0

  • килиан мбапе-
  • футбол-
  • реал мадрид-
  • зинедин зидан

Срещу Леванте "белите" постигнаха шеста поредна победа от началото на сезона и са начело в класирането с 18 точки

Килиан Мбапе задмина Зидан по голове за Реал Мадрид в Ла Лига - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе отбеляза два гола при победата с 4:1 над Леванте в мач от шестия кръг на Ла Лига. 26-годишният французин вече има 38 попадения в испанското първенство.

По този показател той изпревари Зинедин Зидан и Иско, които имат по 37 гола, и се изкачи до 42-ро място в историята на клуба, изравнявайки се с Луиш Фиго и Давор Шукер. Рекордьор е Кристиано Роналдо с 311 гола.

Сред французите, играли за мадридския отбор, Мбапе вече заема второ място по голове в Ла Лига. Рекордьор е Карим Бензема с 238.

Срещу Леванте "белите" постигнаха шеста поредна победа от началото на сезона и са начело в класирането с 18 точки.


