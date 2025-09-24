Прокобата в ЦСКА удари и Валентин Илиев

Валентин Илиев не успя да даде импулс на ЦСКА и тимът стигна само до равенство 1:1 при гостуването на Ботев Враца в понеделник вечер. Освен на тежката спортно-техническа и психологическа криза при армейците обаче временният треньор стана жертва и на прокобата, която вече в 10 поредни случая преследва дебютиращите червени наставници. Защото в нито един от тях ЦСКА не успява да постигне победа.

Негативната тенденция

започва още с

Любослав Пенев

а последният, тръгнал позитивно, е предишният босненски треньор на ЦСКА – Бруно Акрапович. Дни след преминаването си от „Лаута“ на „Армията“ той разби с 5:0 аматьорския Ботев Ихтиман в 1/16-финал за купата на България на 14 ноември 2020 г.

Акрапович обаче бързо загуби съблекалнята, а по думите на бившия вратар Димитър Евтимов, е останал предаден от чужденците, на които е имал най-голямо доверие. Така през пролетта на 2021 г. се стигна до смяната му с Любослав Пенев, който също дебютира с мач за купата, но вече в чувствително по-сериозен етап – първи полуфинал срещу Лудогорец у дома. Стартът на четвъртия и последен период на Ел Голеадор начело на родния му тим завърши при резултат 1:1, въпреки че червените заслужаваха повече победата. Те я постигнаха в реванша, а впоследствие вдигнаха и трофея, така че дебютът на Пенев не може да се стича за негативен.

Същото се отнася и за наследилия го през юли 2021 г. Стойчо Младенов, който пък пое армейците за пети път! Той „изклати“ Лиепая до 0:0 за 120 минути като гост в изключително слаб мач реванш от квалификациите на Лигата на конференциите. При дузпите ЦСКА бе по-точен и продължи напред, за да влезе след това и в груповата фаза на турнира.

Наследниците на червените легенди обаче не само, че също не дебютираха с победи, но и тенденцията ставаше по-негативна с всеки следващ специалист. Достатъчно е да се каже, че ЦСКА

дори не стига до

гол в 7 поредни

дебюта на нови наставници!

Алън Пардю, който пое тима „на пожар“ след скандала между Младенов и Гриша Ганчев започна с безлично нулево равенство срещу Левски във вечно дерби без стойност за първенство. С 0:0 тръгна и Саша Илич в началото на следващия сезон в друг много слаб европейски мач – гостуване на Македония Гьорче Петров от квалификациите на Лигата на конференциите. Сръбският треньор се задържа повече от година начело на ЦСКА и дори остана на косъм от шампионската титла, но срамна домакинска загуба с 0:2 от Сепси сложи край на престоя му на „Армията“. В реванша червените вече бяха водени от Нестор Ел Маестро, чийто повторен дебют се оказа катастрофален – тежка загуба с 0:4 в Румъния.

Именно този двубой влоши допълнително тренда и след 4 поредни равенства в първите си мачове, вече новите треньори на ЦСКА започнаха да губят при стартовете си. Любопитно е, че

три от последните 5

дебюта са с участието

на Душан Керкез

Първо през миналата пролет Стамен Белчев му отстъпи с 0:1 в първи 1/2-финал за купата на България на „Васил Левски“, а в края на август и Томаш тръгна с фалстарт и 0:1 срещу Ботев Пд в символично домакинство в „Надежда“. Между тях ЦСКА за кратко бе воден и от хърватската енигма Томислав Стипич, чийто дебют беше и най-силният му мач начело на тима, завършил… със загуба 0:1 от Лудогорец в Разград.

В началото на тази кампания пък Керкез, вече като предводител на ЦСКА, се изправи срещу доскорошния си тим Ботев Пловдив, а двубоят завърши 1:1. Както се разви и дебютът на наследника му Валентин Илиев във Враца…

Мартин КОСТАДИНОВ/Тема Спорт

ДЕБЮТИТЕ НА ПОСЛЕДНИТЕ 10 ЧЕРВЕНИ ТРЕНЬОРИ

Дата Треньор Двубой Резултат Турнир

7.4.2021 Любоcлав Пенев ЦСКА – Лудогорец 1:1 Купа на Бг

29.7.2021 Стойчо Младенов Лиепая – ЦСКА 0:0 (1:3 след дузпи) ЛК

17.4.2022 Алън Пардю ЦСКА – Левски 0:0 Първа лига

21.7.2022 Саша Илич Македония ГП – ЦСКА 0:0 ЛК

3.8.2023 Нестор Ел Маестро Сепси – ЦСКА 4:0 ЛК

17.4.2024 Стамен Белчев ЦСКА – Ботев Пд 0:1 Купа на Бг

21.7.2024 Томислав Стипич Лудогорец – ЦСКА 1:0 Първа лига

30.8.2024 Александър Томаш ЦСКА – Ботев Пд 0:1 Първа лига

19.7.2025 Душан Керкез Ботев Пд – ЦСКА 1:1 Първа лига

22.9.2025 Валентин Илиев Ботев Вр – ЦСКА 1:1 Първа лига

Баланс: 10 мача, 6 равенства, 4 загуби, голова разлика 3-10