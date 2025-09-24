Новини
Моуриньо се ядоса: Не харесвам съвременния футбол

24 Септември, 2025 09:29 575 3

  • жозе моуриньо-
  • футбол-
  • рио аве-
  • бенфика

Снощи "орлите" направиха 1:1 срещу един от аутсайдерите в Лига Португал и вече изостават с 4 точки от водача в класирането Порто

Моуриньо се ядоса: Не харесвам съвременния футбол - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо призна, че равенството срещу Рио Аве има привкус на загуба. Снощи "орлите" направиха 1:1 срещу един от аутсайдерите в Лига Португал и вече изостават с 4 точки от водача в класирането Порто.

"Резултатът е изключително несправедлив. Единият отбор искаше да спечели, другият – да завърши наравно. Бяхме наказани с ужасен резултат срещу съперник, който вкара фантастичен гол от техническа гледна точка при единствения си удар към вратата. Не може да допуснеш гол в 90-ата минута след цяло полувреме с добра игра, интензивност, много отнети топки, огромен труд… направихме всичко, за да спечелим и не може да допускаме такива голове", коментира ядосаният Моуриньо.

"Второто полувреме беше по-добро от това срещу АВС, дори много по-добро. Ако разделим двата мача на четири части, това второ полувреме е най-доброто. Едно е да завършиш с радостта от победата, друго е разочарованието от загубата на две точки в 91-вата минута. Беше наистина разочароващо", каза Специалния.

"Желанието да спечелим, да бъдем Бенфика, да дадем всичко докрай - това скри физическите ни проблеми. Липсваше малко свежест, но исках да запазя отбора от предишния мач. Момчетата дадоха всичко от себе си. Мачът не свърши, когато вкарахме гол, но може би в главите им това беше победният гол и те не смениха чипа, за да задържат резултата", продължи Моуриньо.

"Не съм длъжен да харесвам съвременния футбол. Не харесвам отменени голове като нашия днес, независимо за кой отбор. Извикаха съдията на ВАР и той промени решението си. Честно казано, не мисля, че това е гол, който трябваше да бъде отменен. А играч, който симулира фаул извън наказателното поле в 5-ата минута, получава ли жълт картон? Кой трябва да получи жълт картон? Този, който симулира, или играчите, които през целия мач бавят играта? Има критерии. Но това равенство в този случай е загуба за нас", възнегодува опитният специалист.

"Съперникът постоянно бавеше играта, но тук има отговорност и съдията. Казах му това на полувремето. Защо не даде жълт картон на вратаря в 15-ата или 20-ата минута? Ако това се случи, мачът е друг. Съдиите имат отговорност, както и ние, за качеството на играта, те трябва да защитават футбола", каза още Моуриньо.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точно

    2 0 Отговор
    Ти нямаш място във футбола . Кога и с кой отбор показа футбол който да радва безпристрастният зрител ? Да наблюдаваш Реал,Челси,Ман юн, да се защитават по 90 мин.срещу големите отбори беше мъчение и за феновете на тези тимове

    10:03 24.09.2025

  • 2 НЕКАДЪРНИКЪТ

    3 0 Отговор
    ВИНАГИ ИМА ОПРАВДАНИЕ.ТОВА Е ТРЕНЬОРА С НАЙ МНОГО НЕИЗПЪЛНЕНИ ДОГОВОРИ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ИЗГОНЕН.

    10:09 24.09.2025

  • 3 Този палячо е антифутболен треньор

    2 0 Отговор
    Рекордьор по взети неустойки-над 115 милиона евро.

    10:11 24.09.2025

