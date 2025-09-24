Новини
Спорт »
Други спортове »
Карлос Насар показа любимата си и взривиха мрежите (СНИМКИ)

Карлос Насар показа любимата си и взривиха мрежите (СНИМКИ)

24 Септември, 2025 12:01 739 5

  • карлос насар-
  • вдигане на тежести-
  • спорт-
  • александра костадинова

Сред всички възможни съдби, отново и отново бих избрала нашата

Карлос Насар показа любимата си и взривиха мрежите (СНИМКИ) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Олимпийският шампион Карлос Насар се показа с новата си любима. Насар и волейболистката Александра Костадинова публикуваха в социалните мрежи общи снимки, официализирайки връзката си.

"Сред всички възможни съдби, отново и отново бих избрала нашата", написа Костадинова към кадрите.

22-годишната Александра Костадинова наскоро осъществи трансфер в чужбина, сменяйки ЦСКА, където беше капитан, с руския Амурски Тигрици (Хабаровск).

Насар имаше 2-годишна връзка с гимнастичката Магдалина Миневска.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Карлос Друсар

    3 4 Отговор
    С тези устни ми изкарва камъните от бъбреците като ме засмуче. Страхотна и прекрасна дама.

    12:03 24.09.2025

  • 2 Потребител

    1 0 Отговор
    Сладури

    12:03 24.09.2025

  • 3 Карлос Друсар

    1 1 Отговор
    Не е като онова детенце Маделина. Здрава жена, тунингована за здрав креватен фитнес, точно като за мен! Като се напудрим, и чупим кревата с нея.

    Коментиран от #4

    12:05 24.09.2025

  • 4 Оппа

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Карлос Друсар":

    Полека че ще си скъсаш чорапогащника.

    12:11 24.09.2025

  • 5 Пеко Данев

    0 0 Отговор
    Добро момче и всички го харесваме. Заслужава да клати здраво, че тия мускули и тренировки не прощават. Да, е жив и здрав, а и момичето да се кефи на кекса.

    12:11 24.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ