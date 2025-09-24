Карлос Насар показа любимата си и взривиха мрежите (СНИМКИ)

Олимпийският шампион Карлос Насар се показа с новата си любима. Насар и волейболистката Александра Костадинова публикуваха в социалните мрежи общи снимки, официализирайки връзката си.
"Сред всички възможни съдби, отново и отново бих избрала нашата", написа Костадинова към кадрите.
22-годишната Александра Костадинова наскоро осъществи трансфер в чужбина, сменяйки ЦСКА, където беше капитан, с руския Амурски Тигрици (Хабаровск).
Насар имаше 2-годишна връзка с гимнастичката Магдалина Миневска.
