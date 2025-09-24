Треньора на Унион (Берлин) с наказание заради среден пръст

Германската футболна федерация (ДФБ) наказа старши треньора на Унион (Берлин) Щефен Баумгарт за един мач от Бундеслигата заради нарушаване на дисциплинарния правилник. Той е глобен с 15 хиляди евро и ще пропусне следващата среща с Хамбургер ШФ.

Баумгарт показа среден пръст при победата с 4:3 срещу Айнтрахт (Франкфурт). Той обясни, че не го е насочил към рефера Свен Яблонски, както изглежда от видео повторенията.

"Гледах в пространството, а не към определен човек. Просто чувствах емоции от предходната ситуация", заяви Баумгарт.

Той бе изгонен от пейката, след като изрита агресивно хартиена топка, хвърлена от трибуните.