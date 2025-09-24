Новини
Треньора на Унион (Берлин) с наказание заради среден пръст

24 Септември, 2025 09:00 438 0

Той бе изгонен от пейката, след като изрита агресивно хартиена топка, хвърлена от трибуните

Треньора на Унион (Берлин) с наказание заради среден пръст - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Германската футболна федерация (ДФБ) наказа старши треньора на Унион (Берлин) Щефен Баумгарт за един мач от Бундеслигата заради нарушаване на дисциплинарния правилник. Той е глобен с 15 хиляди евро и ще пропусне следващата среща с Хамбургер ШФ.

Баумгарт показа среден пръст при победата с 4:3 срещу Айнтрахт (Франкфурт). Той обясни, че не го е насочил към рефера Свен Яблонски, както изглежда от видео повторенията.

"Гледах в пространството, а не към определен човек. Просто чувствах емоции от предходната ситуация", заяви Баумгарт.

Той бе изгонен от пейката, след като изрита агресивно хартиена топка, хвърлена от трибуните.


