Диего Гомес вкара четири гола за Купата на Лигата

Парагвайският халф Диего Гомес се превърна в герой за Брайтън, след като отбеляза цели четири попадения – включително впечатляващ хеттрик още преди почивката – при категоричната победа с 6:0 над Барнзли от Лига 1 в турнира за Купата на Лигата.

22-годишният южноамериканец даде аванс на „чайките“ с изстрел от близо, а след това в рамките на 24 минути добави още два гола с фантастични далечни удари. Третото му попадение бе истинско бижу – след изчистване с глава на Джейк Руни, топката попадна на крака му и той с първо докосване прати свиреп шут от над 30 метра в мрежата.

През втората част Барнзли бе близо до почетно попадение, когато Дейвис Кийлър-Дън прехвърли стража Джейсън Стийл от 40 метра, но ударът му срещна гредата. Малко по-късно и Джонатан Бланд бе спрян от рамката на вратата.

Гомес обаче отново показа класата си и вкара четвъртия си гол за вечерта, преди 17-годишният Хари Хауъл да запише първото си попадение за мъжкия отбор. Две минути по-късно Ясин Айари оформи крайното 6:0 – втора поредна победа за Брайтън с този резултат в турнира след разгрома над Оксфорд в предишния кръг.

Преди началото на двубоя бе почетена паметта на легендарния крикет съдия Дики Бърд, родом от Барнзли, който почина на 92 години.