Евертън откри новия стадион с победа над Брайтън

Евертън започна новата си ера във Висшата лига на брега на река Мърси с победа с 2:0 над Брайтън в първия мач на великолепния нов "Хил Дикинсън".

Голямата звезда на деня бе Джак Грийлиш, който получи титулярно място за пръв път след идването си под наем от Манчестър Сити и изигра ключова роля и при двете попадения на тима на Дейвид Мойс.

В 23-ата минута негово остро центриране бе засечено от Илиман Ндиайе, който от трудна позиция реализира с лекота. Това бе момент на символика – нападателят вкара и последния гол на Евертън във Висшата лига на „Гудисън Парк“, а сега и първия на новия стадион.

Седем минути след почивката Грийлиш отново бе в основата на атаката, подавайки на Джеймс Гарнър, който с феноменален удар от 25 метра удвои резултата.

Брайтън обаче може да съжалява, че сам си е виновен за поражението – през първото полувреме Дани Уелбек пропусна от едва шест метра, а Каору Митомa и Ян Пол ван Хеке удариха гредите.

В 74-ата минута „чайките“ получиха златен шанс да се върнат в мача, след като Киърнън Дюсбъри-Хол игра с ръка в наказателното поле. Уелбек застана зад топката, но Джордан Пикфорд спаси дузпата с блестящо хвърляне вляво.

Така историческият ден за Евертън бе белязан с победа, нови герои и незабравими емоции в новия дом на клуба.