Милан уреди новия си ляв бек

Милан уреди привличането на левия бек на Брайтън Первис Еступинян, пише Фабрицио Романо. Двата клуба са постигнали договорка тази вечер.

"Росонерите" ще платят 17 млн. евро за 27-годишния еквадоред, а още 2 млн. евро за предвидени като бонуси.

🚨🔴⚫️ Pervis Estupiñán to AC Milan, here we go! Verbal agreement in place with Brighton after green light from Tony Bloom.



€17m fee plus €2m add-ons, long term deal for Pervis who’s set to become new AC Milan left back.



Formal steps to follow. 🇪🇨 pic.twitter.com/HEyjVpG9M0