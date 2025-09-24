Новини
18-годишен спаси Челси от изненадващ провал за Карабао Къп

"Сините" от Лондон стигнаха до трудна победа с 2:1 над Линкълн Сити

19-годишният Тайрик Джордж отбеляза и подаде за друг гол, за да изведе Челси до трудна победа с 2:1 над Линкълн Сити и да избегне изненадващо отпадане от Купата на Лигата.

Домакините от Лига 1 заслужено поведоха в 42-рата минута, когато капитанът на Челси Енцо Фернандес подари топката на Иван Варфоломеев, а Роб Стрийт наказа с точен удар. „Сините“ изглеждаха объркани и под напрежение, като дори вратарят Филип Йоргенсен създаде хаос в собственото си наказателно поле с няколко несигурни намеси.

След почивката обаче Челси показа класа. В 48-ата минута Джордж с мощен удар изравни, а само две минути по-късно той асистира на Факундо Буонаноте, който с красиво индивидуално изпълнение донесе пълния обрат.

Линкълн, който е трети в Лига 1, не свали гарда и на няколко пъти застраши вратата на лондончани, но в крайна сметка пропусна златен шанс за исторически успех – първи срещу Челси от 1907 г. насам.

Мениджърът Енцо Мареска призна преди мача, че се притеснява от сблъсък с тим от по-ниско ниво, и на терена опасенията му се оправдаха. Осем промени в състава не донесоха нужния ефект, а скъпите попълнения Гарначо и други резерви не впечатлиха.

В крайна сметка класата и моментите на вдъхновение на младия Джордж спасиха „сините“, които продължават напред, но отново показаха слабости, които противник от Висшата лига би наказал далеч по-безмилостно.


