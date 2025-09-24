Новини
Ботев Пловдив предоставя пълния капацитет билети за феновете на Левски за предстоящия мач

24 Септември, 2025 20:48 546 3

"Сините" фенове ще получат 2000 пропуска

Ботев Пловдив предоставя пълния капацитет билети за феновете на Левски за предстоящия мач - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ботев Пловдив официално обяви, че ще осигури максималния разрешен брой билети за привържениците на Левски за сблъсъка от шестия кръг на Първа лига. Двата тима ще премерят сили в дългоочакван двубой, а страстите по трибуните обещават да бъдат не по-малко горещи от тези на терена.

Според регламента, "жълто-черните" отпускат 2000 билета за гостуващия сектор, като пропуските са достъпни единствено онлайн тук: https://ticket.kolezha.bg/widget/19/1017/1000750

Организаторите подчертават, че в деня на срещата няма да се продават билети на касите пред сектора за гостуващи фенове, затова всички желаещи да подкрепят "сините" на живо трябва да се снабдят с пропуск предварително.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даниел

    2 0 Отговор
    Някой има ли обяснение защо трите отбора с най-голяма посещаемост през сезона ще играя помежду си в работни дни(вторник,петък)?
    Изобщо БФС иска ли да има фенове по трибуните,или черното тото е по-важно??

    Коментиран от #2

    21:16 24.09.2025

  • 2 Мурджо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Даниел":

    Това, младеж не го решава БФС. Ако е в удобно време има опасност от прекалено струпване на младежи, не ходили в казарма, а това води до ексцесии и вандалски прояви.

    Коментиран от #3

    21:29 24.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

