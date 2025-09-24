Ботев Пловдив предоставя пълния капацитет билети за феновете на Левски за предстоящия мач

Ботев Пловдив официално обяви, че ще осигури максималния разрешен брой билети за привържениците на Левски за сблъсъка от шестия кръг на Първа лига. Двата тима ще премерят сили в дългоочакван двубой, а страстите по трибуните обещават да бъдат не по-малко горещи от тези на терена.

Според регламента, "жълто-черните" отпускат 2000 билета за гостуващия сектор, като пропуските са достъпни единствено онлайн тук: https://ticket.kolezha.bg/widget/19/1017/1000750

Организаторите подчертават, че в деня на срещата няма да се продават билети на касите пред сектора за гостуващи фенове, затова всички желаещи да подкрепят "сините" на живо трябва да се снабдят с пропуск предварително.