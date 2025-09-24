Ботев Пловдив предоставя пълния капацитет билети за феновете на Левски за предстоящия мач

Ботев Пловдив официално обяви, че ще осигури максималния разрешен брой билети за привържениците на Левски за сблъсъка от шестия кръг на Първа лига. Двата тима ще премерят сили в дългоочакван двубой, а страстите по трибуните обещават да бъдат не по-малко горещи от тези на терена.
Според регламента, "жълто-черните" отпускат 2000 билета за гостуващия сектор, като пропуските са достъпни единствено онлайн тук: https://ticket.kolezha.bg/widget/19/1017/1000750
Организаторите подчертават, че в деня на срещата няма да се продават билети на касите пред сектора за гостуващи фенове, затова всички желаещи да подкрепят "сините" на живо трябва да се снабдят с пропуск предварително.
1 Даниел
Изобщо БФС иска ли да има фенове по трибуните,или черното тото е по-важно??
Коментиран от #2
21:16 24.09.2025
2 Мурджо
До коментар #1 от "Даниел":Това, младеж не го решава БФС. Ако е в удобно време има опасност от прекалено струпване на младежи, не ходили в казарма, а това води до ексцесии и вандалски прояви.
Коментиран от #3
21:29 24.09.2025
