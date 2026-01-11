Стопираха евентуален трансфер на Уелтон в Левски

Новият треньор на японския Гамба Осака Йенс Висинг спря евентуален трансфер на бразилеца Уелтон, включително и завръщането му в Левски. Бившият асистент в Ред Бул Залцбург и Бенфика е включил крилото в състава за новия сезон, който започва през февруари. 38-годишният Висинг, за когото Гамба Осака е първи клуб като старши треньор, е настоял пред шефовете да задържат Уелтон и да не го продават.

Бразилецът е изиграл 44 мача с екипа на Гамба, в които е отбелязал 4 гола. През миналата година той обаче игра малко заради травма в менискуса. Той продължава да се възстановява, но въпреки това треньорът е стопирал неговата продажба.

Според различни източници, в края на миналата година Уелтон е опипал почвата около евентуално завръщане в Левски. На „Герена“ обаче не бяха големи оптимисти, тъй като очакваха бразилецът да поиска голяма заплата, както и постоянно титулярно място. Уелтон не се чувстваше добре в Япония, предвид културните различия, за разлика от България. Отделно, появиха се информации, че Гамба иска да се раздели с повечето си чужденци, но това бе преди треньорската рокада и пристигането на Йенс Висинг. Според анализи на експерти, трансферната цена на бившия футболист на Левски е около 1,4 милиона евро, а договорът му с Гамба изтича в началото на следващата година.

Името на Уелтон бе водещо в трансферните разговори в Япония – в последните дни в социалните мрежи се появиха много информации, че той може да се върне на „Герена“. Според някои публикации той дори е договорил личните си условия с Левски, като оставало само двата клуба да се споразумеят за трансфера. Слуховете бяха подсилени и от информациите, че Гамба Осака планира да прави промени в състава си, което увеличава вероятността да продаде някои играчи, включително и южноамериканецът. Интересът към него се увеличава и от факта, че той е смятан за един от най-бързите и технични футболисти в японската лига.