Новини
Спорт »
Бг футбол »
Стопираха евентуален трансфер на Уелтон в Левски

Стопираха евентуален трансфер на Уелтон в Левски

11 Януари, 2026 11:58 726 3

  • гамба осака-
  • йенс висинг-
  • уелтон-
  • левски-
  • футбол

Бившият асистент в Ред Бул Залцбург и Бенфика е включил крилото в състава за новия сезон, който започва през февруари

Стопираха евентуален трансфер на Уелтон в Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Новият треньор на японския Гамба Осака Йенс Висинг спря евентуален трансфер на бразилеца Уелтон, включително и завръщането му в Левски. Бившият асистент в Ред Бул Залцбург и Бенфика е включил крилото в състава за новия сезон, който започва през февруари. 38-годишният Висинг, за когото Гамба Осака е първи клуб като старши треньор, е настоял пред шефовете да задържат Уелтон и да не го продават.

Бразилецът е изиграл 44 мача с екипа на Гамба, в които е отбелязал 4 гола. През миналата година той обаче игра малко заради травма в менискуса. Той продължава да се възстановява, но въпреки това треньорът е стопирал неговата продажба.

Според различни източници, в края на миналата година Уелтон е опипал почвата около евентуално завръщане в Левски. На „Герена“ обаче не бяха големи оптимисти, тъй като очакваха бразилецът да поиска голяма заплата, както и постоянно титулярно място. Уелтон не се чувстваше добре в Япония, предвид културните различия, за разлика от България. Отделно, появиха се информации, че Гамба иска да се раздели с повечето си чужденци, но това бе преди треньорската рокада и пристигането на Йенс Висинг. Според анализи на експерти, трансферната цена на бившия футболист на Левски е около 1,4 милиона евро, а договорът му с Гамба изтича в началото на следващата година.

Името на Уелтон бе водещо в трансферните разговори в Япония – в последните дни в социалните мрежи се появиха много информации, че той може да се върне на „Герена“. Според някои публикации той дори е договорил личните си условия с Левски, като оставало само двата клуба да се споразумеят за трансфера. Слуховете бяха подсилени и от информациите, че Гамба Осака планира да прави промени в състава си, което увеличава вероятността да продаде някои играчи, включително и южноамериканецът. Интересът към него се увеличава и от факта, че той е смятан за един от най-бързите и технични футболисти в японската лига.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДА ПИСАХ ПРЕДИ ДНИ.

    1 3 Отговор
    ИГРАЧИТЕ НА МЪРИ ИЛИ ВЪВ НЯКОЙ ДОБЪР ОТБОР КАТО ГЬОЗ ГЬОЗ ИЛИ НИКЪДЕ. У ТАНАСОВА ОРБИТА ТОЙ НЯМА ДА СЕ ВЪРТИ. ВСИЧКИ СЪС ТРАНСФЕРИ САМО ПРИ СИКТИРА НИКОЙ НЕ ЩЕ.

    Коментиран от #2

    12:04 11.01.2026

  • 2 Левски 1914

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "ДА ПИСАХ ПРЕДИ ДНИ.":

    Гледай си МЕНТЕТО и не се занимавайте с вековния отбор. Наско Сираков си знае работата!

    12:20 11.01.2026

  • 3 виктория

    0 0 Отговор
    ковачеви измислици!!!!

    12:55 11.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ