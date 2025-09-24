Бъдещето на Дайо Упамекано в Байерн Мюнхен под въпрос: Преговорите за нов договор буксуват

В Мюнхен се разгаря напрежение около бъдещето на френския национал Дайо Упамекано, след като разговорите за удължаване на контракта му с Байерн са в задънена улица. Според информация на "Спорт1", защитникът, чийто договор изтича в края на сезона, все още не е постигнал съгласие с баварския гранд за нови условия.

Агентът на Упамекано вече е уведомил ръководството на клуба, че клиентът му настоява за значително по-добро финансово възнаграждение. Сред исканията на футболиста са по-висока заплата, щедър бонус при подписване на новия контракт, както и включване на клауза за откупуване – условия, които Байерн засега не е склонен да приеме.

Причината? Клубът се стреми да оптимизира бюджета си и да намали разходите за заплати, особено след като вече увеличи възнагражденията на звезди като Йозуа Кимих, Алфонсо Дейвис и Джамал Мусиала при техните последни преподписвания.

Висшето ръководство на Байерн дори обмисля официално изявление, с което да подчертае, че няма да се поддаде на натиск от страна на играча и неговия агент. В момента изглежда, че шансовете на Упамекано да получи желаните условия са минимални, а бъдещето му в Мюнхен остава неясно.