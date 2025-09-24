Новини
Мидтиланд триумфира над австрийския шампион на старта в Лига Европа

24 Септември, 2025 21:57

Датчаните победиха Щурм (Грац)

Мидтиланд триумфира над австрийския шампион на старта в Лига Европа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Домакинът Мидтиланд надделя с 2:0 над актуалния първенец на Австрия – Щурм (Грац), в първия кръг от основната фаза на Лига Европа.

Още в 7-ата минута защитата на гостите се пропука, след като Оливер Кристенсен неволно прати топката в собствената си мрежа, подарявайки ранен аванс на Мидтиланд. Австрийците опитаха да се върнат в мача, но датската отбрана бе непробиваема.

В самия край на срещата, когато изглеждаше, че резултатът ще остане непроменен, сенегалският нападател Османе Диало сложи точка на спора. В 89-ата минута той се възползва от прецизно подаване на турския халф Арал Шимшир и оформи крайното 2:0, с което донесе заслужена радост на феновете по трибуните.

С този успех Мидтиланд стартира по мечтан начин участието си в Лига Европа, а Щурм (Грац) ще трябва да търси реванш в следващите си мачове, ако иска да запази шансовете си за продължаване напред в престижния турнир.


