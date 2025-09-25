Уейн Рууни: Хората си мислят, че мразя Роналдо. Аз го обожавам!

След дълги години на съвместни успехи в Манчестър Юнайтед, отношенията между Уейн Рууни и Кристиано Роналдо се влошиха заради някои коментари на англичанина по адрес на португалеца – на които той също отговори провокативно – твърдейки, че Лионел Меси е по-добър играч. Въпреки това, бившият нападател реши да сложи край на всички съмнения относно мнението си за играча на Ал-Насър и увери, че не го мрази, напротив, дори обмисля да промени виждането си за съперничеството му с аржентинеца.

„Хората си мислят, че го мразя. Аз го обожавам! Мисля, че той е абсолютен гений, това, което прави, е невероятно. Мисля, че хората не осъзнават колко близки бяхме. Само защото казах, че Меси е по-добър от Роналдо, хората си мислят, че не харесвам Кристиано“, започна Рууни в подкаста на Рио Фърдинанд, друг бивш съотборник от „червените дяволи“.

„Честно казано, през последните две години си мисля: „Знаеш ли какво?“, вероятно той ще остане в историята, Кристиано, защото продължава напред. Обичам Меси, обичам да го гледам как играе, и това беше единствената причина, защото мисля, че Меси имаше малко повече по отношение на начина, по който играеше и се изправяше срещу противниците“, заяви той, отново хвалейки Роналдо.

„Кристиано е абсолютен гений в това, което прави. Той току-що навърши 40 години и това, което прави, е невероятно. Свалям му шапка и си мисля: „Знаеш ли какво, честна игра“, и не мога да кажа нищо лошо за него“, завърши той, показвайки се впечатлен от това, че продължава да играе на високо ниво за Ал-Насър и Португалия на 40 години.