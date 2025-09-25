Новини
Спорт »
Световен футбол »
Уейн Рууни: Хората си мислят, че мразя Роналдо. Аз го обожавам!

Уейн Рууни: Хората си мислят, че мразя Роналдо. Аз го обожавам!

25 Септември, 2025 07:59 612 1

  • кристиано роналдо-
  • футбол-
  • уейн рууни

Мисля, че той е абсолютен гений, това, което прави, е невероятно

Уейн Рууни: Хората си мислят, че мразя Роналдо. Аз го обожавам! - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След дълги години на съвместни успехи в Манчестър Юнайтед, отношенията между Уейн Рууни и Кристиано Роналдо се влошиха заради някои коментари на англичанина по адрес на португалеца – на които той също отговори провокативно – твърдейки, че Лионел Меси е по-добър играч. Въпреки това, бившият нападател реши да сложи край на всички съмнения относно мнението си за играча на Ал-Насър и увери, че не го мрази, напротив, дори обмисля да промени виждането си за съперничеството му с аржентинеца.

„Хората си мислят, че го мразя. Аз го обожавам! Мисля, че той е абсолютен гений, това, което прави, е невероятно. Мисля, че хората не осъзнават колко близки бяхме. Само защото казах, че Меси е по-добър от Роналдо, хората си мислят, че не харесвам Кристиано“, започна Рууни в подкаста на Рио Фърдинанд, друг бивш съотборник от „червените дяволи“.

„Честно казано, през последните две години си мисля: „Знаеш ли какво?“, вероятно той ще остане в историята, Кристиано, защото продължава напред. Обичам Меси, обичам да го гледам как играе, и това беше единствената причина, защото мисля, че Меси имаше малко повече по отношение на начина, по който играеше и се изправяше срещу противниците“, заяви той, отново хвалейки Роналдо.

„Кристиано е абсолютен гений в това, което прави. Той току-що навърши 40 години и това, което прави, е невероятно. Свалям му шапка и си мисля: „Знаеш ли какво, честна игра“, и не мога да кажа нищо лошо за него“, завърши той, показвайки се впечатлен от това, че продължава да играе на високо ниво за Ал-Насър и Португалия на 40 години.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лоза

    0 0 Отговор
    Обичкайте се,няма лошо.

    08:08 25.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ