Христо Стоичков: Дембеле беше забравил да играе футбол

25 Септември, 2025 13:59 638 7

  • усман дембеле-
  • златната топка-
  • христо стоичков-
  • футбол

Дембеле преди три години беше жестоко критикуван в Барселона за неговото отношение

Христо Стоичков: Дембеле беше забравил да играе футбол - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Христо Стоичков поздрави крилото на Пари Сен Жермен Усман Дембеле за спечелването на Златната топка.

Французинът получи най-престижното индивидуално отличие във футбола на специална церемония в Париж в понеделник, на която сред гостите бе и Стоичков. Дембеле спечели анкетата в конкуренцията на 18-годишния суперталант на Барселона Ламин Ямал, който остана втори в класацията.

"Дембеле преди три години беше жестоко критикуван в Барселона за неговото отношение. В Барселона беше забравил да играе футбол, но в последната година и половина видях един различен Дембеле, много по-концентриран, много по-вдъхновен, много по-полезен за отбора си, не е този индивидуалист, който гледахме в Барселона. Изключителна година за Пари Сен Жермен начело с Луик Енрике като треньор. Дембеле вкара 35 гола, 16 асистенции. От другата страна имаме Ламин Ямал, едно момче на 18 години, което тепърва започва в големия футбол, с големи качества и перспектива, но времето ще покаже. Защото много пъти сме виждали как някой футболист изгрява за една година и след това го няма, не се сещаме за тях", коментира Христо Стоичков пред репортери след обявяване на проекта за заснемането на игрален филм за живота на именития български футболист.


