Капитанът на Специя се завръща в националния отбор на България

Капитанът на Специя Петко Христов ще се завърне в националния тим на България за предстоящите световни квалификации срещу Турция и Испания. Това обяви новият селекционер на “трикольорите” Александър Димитров.

“Вчера разговарях с Петко Христов. Той ще се завърне в националния отбор”, каза Димитров при представянето си днес.

Припомняме, че Христов имаше разногласия с предишния национален селекционер Илиан Илиев и отказа да играе под негово ръководство.