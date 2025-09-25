Капитанът на Специя се завръща в националния отбор на България

Капитанът на Специя Петко Христов ще се завърне в националния тим на България за предстоящите световни квалификации срещу Турция и Испания. Това обяви новият селекционер на “трикольорите” Александър Димитров.
“Вчера разговарях с Петко Христов. Той ще се завърне в националния отбор”, каза Димитров при представянето си днес.
Припомняме, че Христов имаше разногласия с предишния национален селекционер Илиан Илиев и отказа да играе под негово ръководство.
