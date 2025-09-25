Новини
Спорт »
Бг футбол »
Капитанът на Специя се завръща в националния отбор на България

Капитанът на Специя се завръща в националния отбор на България

25 Септември, 2025 12:29 423 0

  • специя-
  • петко христов-
  • национален отбор-
  • александър димитров-
  • футбол

Припомняме, че Христов имаше разногласия с предишния национален селекционер Илиан Илиев и отказа да играе под негово ръководство

Капитанът на Специя се завръща в националния отбор на България - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Капитанът на Специя Петко Христов ще се завърне в националния тим на България за предстоящите световни квалификации срещу Турция и Испания. Това обяви новият селекционер на “трикольорите” Александър Димитров.

“Вчера разговарях с Петко Христов. Той ще се завърне в националния отбор”, каза Димитров при представянето си днес.

Припомняме, че Христов имаше разногласия с предишния национален селекционер Илиан Илиев и отказа да играе под негово ръководство.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ