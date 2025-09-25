Шеф на БФС: Националният отбор го очаква голямо бъдеще

Техническият директор на Българския футболен съюз - Кирил Котев, представи Александър Димитров като новия селекционер на България. Това се случи в четвъртък по време на пресконференция в базата в efbet Национална футболна база.
Още в началото ръководителят сподели оптимистично, че „лъвовете“ ще покажат много по-добри резултати с новия селекционер. Сред идеите с назначението на Котев е интеграцията на млади футболисти в националния отбор. Александър Димитров добре познава играчите с опита си в младежките национални отбори.
„Един от най-важните приоритети за нас като федерация е да интегрираме повече млади момчета в първия отбор. Александър Димитров е най-добрият вариант. С работата, която показа в младежкия национален отбор, през годините е работил и в U17 и U19“, обясни Котев.
„Повечето от момчетата ги познава отлично и знае най-добре качествата им. Убеден съм, че този национален отбор има много повече качества и ги очаква много по-голямо бъдеще. Ще покажат много по-добри резултати“.
„За нас е важно да видим промяна в единоборствата. Не е сериозно в мач да има 6 нарушения. Искам да видя по-голямо мъжество. Убеден съм, че ще има промяна. Треньорите, които са обсъждани, ще останат за мен и президента. Ние сме се спрели на Александър Димитров като най-добрия вариант. За нас това е правилният човек“, допълни още Котев.
1 М да
13:32 25.09.2025
2 Весело
След 40 години или след 100 години?
Коментиран от #8
13:33 25.09.2025
3 И футбола ни
13:38 25.09.2025
4 Не е сигурно
13:41 25.09.2025
5 Мунчо
Бойко Борисов, агент Буда, Делян Пеевски-Шиши
свинята,Росен Желязков-сламното човече,Атанас
Зафиров,, Барни Ръбъл, Томито Дончев, старото
електронно утвърдено правителство, ами докога
ще ви стрижат и Царя, хазарта, Велев, хотелите,
за учил държавата с един милиард лева, Мургина,
Горанката без жилище...!
Каквато държавата, такъв и футбола, здравеопазване, медицина, образование, съд, прокуратура, правораздаване,.... ЖИВОТ!!!
13:42 25.09.2025
6 Лена
Това ми звучи, като родното - Пиринско пиво, от
1986 година! Конят е здрав! Можете да го изкарвате на полето за работа! Орете с него!
Нито държавата, нито правителството с 5 премиера, нито спорта, нито населението от 6
млрд., имат бъдеще в България! Трагедия сме!!!
13:51 25.09.2025
7 Чупката!
13:52 25.09.2025
8 Баламата
До коментар #2 от "Весело":От 1920 та чак 1994 .74 г,сега сме 2025 та 2099-та
14:06 25.09.2025
9 така ли бе..
14:14 25.09.2025
10 Гост
14:18 25.09.2025