Новини
Спорт »
Бг футбол »
Шеф на БФС: Националният отбор го очаква голямо бъдеще

Шеф на БФС: Националният отбор го очаква голямо бъдеще

25 Септември, 2025 13:29 487 10

  • кирил котев-
  • футбол-
  • бфс-
  • александър димитров

Един от най-важните приоритети за нас като федерация е да интегрираме повече млади момчета в първия отбор

Шеф на БФС: Националният отбор го очаква голямо бъдеще - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Техническият директор на Българския футболен съюз - Кирил Котев, представи Александър Димитров като новия селекционер на България. Това се случи в четвъртък по време на пресконференция в базата в efbet Национална футболна база.

Още в началото ръководителят сподели оптимистично, че „лъвовете“ ще покажат много по-добри резултати с новия селекционер. Сред идеите с назначението на Котев е интеграцията на млади футболисти в националния отбор. Александър Димитров добре познава играчите с опита си в младежките национални отбори.

„Един от най-важните приоритети за нас като федерация е да интегрираме повече млади момчета в първия отбор. Александър Димитров е най-добрият вариант. С работата, която показа в младежкия национален отбор, през годините е работил и в U17 и U19“, обясни Котев.

„Повечето от момчетата ги познава отлично и знае най-добре качествата им. Убеден съм, че този национален отбор има много повече качества и ги очаква много по-голямо бъдеще. Ще покажат много по-добри резултати“.

„За нас е важно да видим промяна в единоборствата. Не е сериозно в мач да има 6 нарушения. Искам да видя по-голямо мъжество. Убеден съм, че ще има промяна. Треньорите, които са обсъждани, ще останат за мен и президента. Ние сме се спрели на Александър Димитров като най-добрия вариант. За нас това е правилният човек“, допълни още Котев.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 М да

    8 0 Отговор
    Треньора изглежда читав в добра възраст ,ама с тез дискотекаджии не знам какво ще постигне

    13:32 25.09.2025

  • 2 Весело

    11 0 Отговор
    Кога??? "Националният отбор го очаква голямо бъдеще"
    След 40 години или след 100 години?

    Коментиран от #8

    13:33 25.09.2025

  • 3 И футбола ни

    6 0 Отговор
    И държавата ни ги очаква светло бъдеще??? Никой не казва нещо мрачно или негативно... 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

    13:38 25.09.2025

  • 4 Не е сигурно

    4 0 Отговор
    Пък и светлината може да е само от фаса на надзирателя!

    13:41 25.09.2025

  • 5 Мунчо

    9 0 Отговор
    Голямо бъдеще очакваше и България в лицето на
    Бойко Борисов, агент Буда, Делян Пеевски-Шиши
    свинята,Росен Желязков-сламното човече,Атанас
    Зафиров,, Барни Ръбъл, Томито Дончев, старото
    електронно утвърдено правителство, ами докога
    ще ви стрижат и Царя, хазарта, Велев, хотелите,
    за учил държавата с един милиард лева, Мургина,
    Горанката без жилище...!
    Каквато държавата, такъв и футбола, здравеопазване, медицина, образование, съд, прокуратура, правораздаване,.... ЖИВОТ!!!

    13:42 25.09.2025

  • 6 Лена

    3 0 Отговор
    Слава на родния ни национален футбол!
    Това ми звучи, като родното - Пиринско пиво, от
    1986 година! Конят е здрав! Можете да го изкарвате на полето за работа! Орете с него!
    Нито държавата, нито правителството с 5 премиера, нито спорта, нито населението от 6
    млрд., имат бъдеще в България! Трагедия сме!!!

    13:51 25.09.2025

  • 7 Чупката!

    2 0 Отговор
    Футбола не за прости хора, където мислят как да осакатят някой.

    13:52 25.09.2025

  • 8 Баламата

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Весело":

    От 1920 та чак 1994 .74 г,сега сме 2025 та 2099-та

    14:06 25.09.2025

  • 9 така ли бе..

    2 0 Отговор
    Хахахаха....

    14:14 25.09.2025

  • 10 Гост

    1 0 Отговор
    Колко шефа има това бфс? Мислех, че е само гонзо

    14:18 25.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ