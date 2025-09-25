Новият селекционер на България: Много държа на дисциплината и правилата, ще има нови имена

Новият селекционер на националния отбор на България Александър Димитров бе представен официално пред медиите днес. Веднага след това той даде пресконференция в "efbet Национална футболна база" в Бояна. Договорът му е за срок от две години. Утре Димитров ще обяви повиквателните на играещите в чужбина, но разкри в аванс, че в списъка му ще е защитникът на италианския Специя - Петко Христов, който дълго време не е играл за националния тим.

"Благодарности към президента Георги Иванов, към Изпълнителния комитет на федерацията, както и към техническия директор г-н Котев, за гласуваното доверие, което ще се постараем да го оправдаем. Благодарен съм, че ми се позволява да завърша дългия път, който извървях дотук. През цялото това време се развивах, предстои ми и защита на дисертационен труд. В моя екип има вече доктор - Явор Вълчинов. Ивайло Йорданов няма нужда от представяне, а Николай Чавдаров има огромен опит в развитието на младите вратари в България. Аз съм треньор, който много държи на дисциплината и правилата. Ще има правила, които ще се отнасят за всички. Когато някой ги наруши, няма да има проблем с мен, а с правилника. Основната ми цел да създадем много добър колектив, добра атмосфера, каквато беше в младежкия национален отбор. А играчите да бъдат удовлетворени след мач и тренировка. Убеден съм, че сега е точният момент, въпреки че много хора се опитаха да ме разубедят.

Радващото е, че аз познавам тези футболисти и те познават много добре мен, екипа, характера ми, който много малко хора могат да го изтърпят. През последните 7 години младежкият национален отбор е бил пример за подражание.

Утре ще разберете повиквателните за хората, които играят в чужбина. Ще има нови имена, Петко Христов е едно от тях. Не обичам думата "подмладяване", вратите на националния отбор са отворени за всички, които са в най-добра моментна форма. Приоритет, разбира се, ще бъдат играчите, които са минали от младежкия национален отбор и сме работили заедно.

Илиан Илиев постави добра основа, измъкна отбора от едно тежко състояние. Ние също го поемаме в тежко състояние с оглед тежката група, която имаме, и мачовете, които ни предстоят. Ще създадем положителна среда, за да може играчите да се представят по най-добрия начин. Искаме преса, печелене на единоборства, да играем модерно, да създаваме положения и да вкарваме голове. С опита си с юношеските и младежките гарнитури смятам, че имаме талантливи състезатели. Наша е отговорността да им създадем условия те да се развиват и да покажат максимума от техните възможности.

Никой не е вечен, както и ние. Въпросът е какво ще оставим след нас. Искаме да променим отношението към самите състезатели, както и отношението към мъжкия национален отбор. Не ме притеснява срокът на договора.

Виждахме се с Тошко Янчев, предал съм абсолютно цялата информация от лагери и мачове. Надявам се на една добра съвместна работа с него. За тези мачове той ще може да разполага с всичко, с което аз разполагах в предните два мача. Винаги ще има моята подкрепа и винаги вратата ще бъде отворена за съвет или помощ, ако има нужда. Не бих причинявал на някого това, което във времето на мен са ми причинявали по една или друга причина. Трябва да работим заедно и в екип. Да гребем в една лодка и ако може тази лодка да стигне далеч.

В последните 15-20 години треньорската професия в световен мащаб се развива много динамично и ако преди бяхме свикнали в един отбор да има един старши треньор, един помощник-треньор и треньор на вратарите, в днешно време няма как да бъде без екип. Моят екип е голям. Тези хора, които са били с мен в младежкия, 90% от тях ще бъдат и в мъжкия. Ще имаме кондиционен треньор и анализатор. Сам треньорът не може да разбира от всичко.

Мачовете с Турция и Испания са изключително предизвикателство за нас и ще му се насладим. Ще подходим с нужното уважение, но в никакъв случай със страх и респект. Имат страхотни футболисти, знаем тяхното ниво. Ставаш добър, когато се изправиш срещу най-добрите. Това трябва да е една допълнителна мотивация за играчите.

Илиан Илиев промени националния отбор. Когато започна своята работа, обликът на отбора се промени. Не мога да коментирам дали е успял, или не. Поговорихме за взаимоотношенията в отбора, за тактиката, която се използва. Какво ни е липсвало, какво да надградим. Разликата между клубен отбор и начина на работа там и в националните селекции е голяма. Не е гаранция, когато имаш 500 мача като клубен треньор, че ще се представиш отлично като национален треньор, или обратното.

Има си съвременни психологически методи и тестове. По тях лидерът или лидерите сами ще излязат на преден план. Иска ми се всички играчи да бъдат капитани. Лентата ще е за един, но всички трябва да бъдат лидери на терена.

Имаме добри футболисти. Имаме футболисти с характери. Ние тактически ще ги подготвим, физически много-много не можем да повлияем. Това, което ще искаме, е да не се страхуват от никого. С отборна игра, себераздаване и приятелство на терена ние да побеждаваме по-скъпите футболисти. Имаме го опита в младежкия национален отбор. Изправяли сме се срещу много силни отбори.

Ако беше лесно, нямаше да сме ние. Играчите трябва да се чувстват щастливи, че правят това, което обичат.

Обръщам внимание на всички критики по мой адрес, особено на градивните. Не се притеснявам за моя имидж. Единственото, което ме интересува, е, че националният отбор е над всичко. Не може да се използва за лични цели и облаги", каза Димитров.