ЦСКА 1948 триумфира над Ботев Пловдив и оглави класирането в Първа лига

В напрегнат мач от 10-ия кръг на Първа лига, ЦСКА 1948 успя да надделее с 2:1 като гост на Ботев Пловдив. Двубоят се проведе на стадион „Христо Ботев“ и предложи истинско футболно зрелище за феновете.

Първото полувреме завърши с преднина за гостите, след като в 41-ата минута Фредерик Масиел се възползва от добавка след неуспешен опит за задна ножица на Мамаду Диало и прати топката в мрежата. Този гол даде предимство на „червените“ преди почивката.

Втората част започна с по-активна игра на домакините. След корнер, Андрей Йорданов центрира към Николай Минков, който с прецизно подаване намери Енок Куатенг. Той не пропусна да изравни резултата, реализирайки безпроблемно от близко разстояние – 1:1.

„Канарчетата“ доминираха на терена през по-голямата част от втората част и създадоха няколко опасни положения. В 66-ата минута Тодор Неделев отправи мощен изстрел от средна дистанция, но вратарят на ЦСКА 1948 – Шейтанов, демонстрира отличен рефлекс и спаси.

В 69-ата минута Георги Русев проби по левия фланг и намери Мамаду Диало. Нападателят реализира първия точен удар на своя отбор през втората част, вкарвайки решителния гол за 2:1.

С този успех ЦСКА 1948 временно заема върха в класирането с актив от 22 точки, докато Ботев Пловдив остава на 14-о място с едва 7 пункта.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore