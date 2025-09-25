Новини
ЦСКА 1948 триумфира над Ботев Пловдив и оглави класирането в Първа лига

25 Септември, 2025 19:39 772 5

"Канарчетата" остават на 14-о място

ЦСКА 1948 триумфира над Ботев Пловдив и оглави класирането в Първа лига - 1
Кадър: Diema Sport
В напрегнат мач от 10-ия кръг на Първа лига, ЦСКА 1948 успя да надделее с 2:1 като гост на Ботев Пловдив. Двубоят се проведе на стадион „Христо Ботев“ и предложи истинско футболно зрелище за феновете.

Първото полувреме завърши с преднина за гостите, след като в 41-ата минута Фредерик Масиел се възползва от добавка след неуспешен опит за задна ножица на Мамаду Диало и прати топката в мрежата. Този гол даде предимство на „червените“ преди почивката.

Втората част започна с по-активна игра на домакините. След корнер, Андрей Йорданов центрира към Николай Минков, който с прецизно подаване намери Енок Куатенг. Той не пропусна да изравни резултата, реализирайки безпроблемно от близко разстояние – 1:1.

„Канарчетата“ доминираха на терена през по-голямата част от втората част и създадоха няколко опасни положения. В 66-ата минута Тодор Неделев отправи мощен изстрел от средна дистанция, но вратарят на ЦСКА 1948 – Шейтанов, демонстрира отличен рефлекс и спаси.

В 69-ата минута Георги Русев проби по левия фланг и намери Мамаду Диало. Нападателят реализира първия точен удар на своя отбор през втората част, вкарвайки решителния гол за 2:1.

С този успех ЦСКА 1948 временно заема върха в класирането с актив от 22 точки, докато Ботев Пловдив остава на 14-о място с едва 7 пункта.



  • 1 Някой

    3 0 Отговор
    Кой сега е номер 1? ЦСКА 1948 е номер 1. 😁

    Реално не бе добър мач за ЦСКА 1948, а просто общо стабилни, но без някаква особена мобилизация.

    19:42 25.09.2025

  • 2 Гуцката

    2 1 Отговор
    Майните бяха безпомощни. Нищо ще си вземат своето от гранда от Подуене. Числото имат много повече отбор от микренци но пак са на бараж.

    20:05 25.09.2025

  • 3 Кътю

    0 3 Отговор
    Сига кои са наште ба, тирето или числото.

    20:23 25.09.2025

  • 4 числата

    0 3 Отговор
    Дърво без корен...

    Коментиран от #5

    20:40 25.09.2025

  • 5 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "числата":

    Те са като детето на ЦСКА. Където при Ганчев кръщаваха на ФК Лупи, за да гарантират фалита, не могат да претендират, че имат общо с ЦСКА, освен че фалираха фирмата. Не че масово го няма в България сред отбори и не са изключение.

    20:49 25.09.2025

