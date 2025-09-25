Барселона набеляза евентуален наследник на Левандовски

Каталунският гранд Барселона вече активно търси ново острие в атака, което да поеме щафетата от Роберт Левандовски. Въпреки че полският таран има договор до края на настоящата кампания с възможност за удължаване, бъдещето му на „Камп Ноу“ остава неясно. Не е изключено Левандовски да поеме към ново предизвикателство, като според слуховете, оферти от Саудитска Арабия дебнат зад ъгъла, ако реши да приключи кариерата си в екзотична дестинация.

В търсене на свежа кръв в нападението, треньорският щаб на Барса е хвърлил око на Серу Гираси – голмайстора на Борусия Дортмунд. Според информация на авторитетното издание „Билд“, наставникът на „блаугранас“ е впечатлен от физиката, техниката и головия нюх на национала на Гвинея. Гираси, който се присъедини към „жълто-черните“ от Щутгарт преди година и вече се утвърди като ключова фигура в атаката на Дортмунд.

Нападателят има действащ контракт с германския клуб до 2027 година, а трансферната му стойност се оценява на около 50 милиона евро.

През настоящия сезон Гираси демонстрира отлична форма, като реализира 9 попадения в 11 срещи – статистика, която не остава незабелязана от скаутите на Барселона.