Барселона доближи Реал Мадрид след обрат срещу Овиедо

Барселона победи с 3:1 като гост Овиедо в мач от шестия кръг на Ла Лига. Каталунците трябваше да правят пореден обрат, след като в 33-ата минута Алберто Рейна се разписа след грешка на Жоан Гарсия. В 56-ата минута Ерик Гарсия изравни, а в 70-ата Роберт Левандовски направи пълен обрат. Крайния резултат оформи Роналд Араухо в 86-ата минута.

Така каталунците събра 16 точки и отново доближиха на две лидера Реал Мадрид. Овиедо е 18-и с три точки.

В 3-ата минута опасен удар на Дани Олмо премина над вратата. В 6-ата минута домакините затрудниха защитата на каталунците след два удара с глава на Леандер Дендонкер и Давид Кармо.

Малко след това гостите можеше да поведат. Педри намери Маркъс Рашфорд на удобна позиция в наказателното поле, а англичанинът отправи силен удар, с който Аарон Ескандел се справи.

В 22-ата минута Рашфорд получи топката отляво на наказателното поле и нанесе силен удар към далечния ъгъл, но вратарят изби в корнер. Десет минути след това гредата спаси Овиедо. Рафиня получи топката на около 20 метра от вратата и нанесе силен шут, който срещна лявата греда. Кълбото се озова в Роналд Араухо и той шутира от малък ъгъл, но Ескандел успя да избие.

Минута след това Жоан Гарсия излезе да пресече извеждащ пас към Саломон Рондон. Вратарят обаче не се намеси добре, след което реши да финтира футболист на Овиедо и подари кълбото на Алберто Рейна. Халфът отправи удар от над 30 метра и порази опразнената врата.

В началото на втората част Хайсем Хасан преодоля Жерар Мартин отляво, навлезе в наказателното поле и нанесе удар от малък ъгъл, с който Жоан Гарсия се справи.

В 56-ата минута Барселона изравни. Роналд Араухо получи отляво и подаде към Феран Торес. Нападателят отправи удар от трудна позиция, но Аарон Ескандел успя да спаси. Ерик Гарсия обаче успя да стигне първи до топката на далечната греда и я прати във вратата за 1:1.

В 70-ата минута каталунците направиха пълен обрат. Френки де Йонг получи след изпълнение на тъч отдясно и центрира в наказателното поле. Ерик Бай изпусна Роберт Левандовски, а полякът със страхотен удар с глава в горния ляв ъгъл вкара за 1:2 само четири минути, след като се появи в игра.

В 81-ата минута Барселона получи право да изпълни пряк свободен удар пред наказателното поле. Феран Торес шутира в стената, а топката се върна в него. Последва още един удар на нападателя, който профуча покрай далечната греда.

Гостите точка на спора с трети гол в 88-ата минута. Маркъс Рашфорд центрира от корнер, а Роналд Араухо успя да се пребори с Кваси Сибо и с глава насочи топката във вратата.