Астън Вила с триумф над Болоня в Европа

25 Септември, 2025 23:57 369 0

Минимална, но ценна победа на "Вила Парк"

Астън Вила с триумф над Болоня в Европа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Астън Вила изкова минимален, но изключително важен успех с 1:0 срещу италианския Болоня в напрегнат сблъсък от основната фаза на Лига Европа. Атмосферата на митичния "Вила Парк" в Бирмингам бе наелектризирана, а феновете на домакините имаха повод за радост още в началото на срещата.

Героят на вечерта стана Джон МакГин, който с хладнокръвен удар в 13-ата минута донесе преднина на "виланите". Шотландският полузащитник се възползва от отлична комбинация в атака и не остави шансове на стража на гостите.

Втората част предложи още драматични моменти. В 68-ата минута резервата Оли Уоткинс получи възможност да удвои аванса на Астън Вила от бялата точка, но пропусна дузпата, оставяйки напрежението живо до последния съдийски сигнал.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
