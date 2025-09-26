Всички резултати и голмайстори в Лига Европа

Европейската футболна вечер от Лига Европа поднесе много емоции, голове и обрати. Вече са ясни всички крайни резултати и голмайстори от мачовете, които приковаваха вниманието на феновете из цяла Европа.

От ранния сблъсък между Лил и Бран до късните срещи на Астън Вила, Рейнджърс, Залцбург и останалите участници, вечерта предложи истинско зрелище.

Вижте пълната картина на развоя на двубоите и кои футболисти се превърнаха в героите на своя отбор.

Рейнджърс vs Генк 0:2

0:1 Хиеон-Гю 55', 0:2 Хиеон-Гю 70'

Залцбург vs Порто 0:0

Астън Вила vs Болоня 1:0

1:0 МакГин 13'

Ференцварош vs Виктория Пилзен 1:1

0:1 Дуросинми 16', 1:1 Пешич 90'

Йънг Бойс vs Панатинайкос 1:3

0:1 Сивдерски 10', 0:2 Зарури 14', 0:3 Зарури 19', 1:3 Янко 25'

Щутгарт vs Селта Виго 2:1

1:0 Буанани 51', 2:0 Ел Ханус 68', 2:1 Иглеасиас 86'

Утрехт vs Олимпик Лион 0:1

0:1 Тесман 75'

Лил vs Бран 2:1

1:0 Игамане 54', 1:1 Магнусон 60', 2:1 Жиру 81'

Го Ахед Ийгълс vs Стяуа 0:1

0:1 Микулеску 13'