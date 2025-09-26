Новини
Спорт »
Световен футбол »
Всички резултати и голмайстори в Лига Европа

Всички резултати и голмайстори в Лига Европа

26 Септември, 2025 07:59 513 0

  • лига европа-
  • футбол-
  • резултати-
  • голмайстори

Вижте пълната картина на развоя на двубоите и кои футболисти се превърнаха в героите на своя отбор

Всички резултати и голмайстори в Лига Европа - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейската футболна вечер от Лига Европа поднесе много емоции, голове и обрати. Вече са ясни всички крайни резултати и голмайстори от мачовете, които приковаваха вниманието на феновете из цяла Европа.

От ранния сблъсък между Лил и Бран до късните срещи на Астън Вила, Рейнджърс, Залцбург и останалите участници, вечерта предложи истинско зрелище.

Вижте пълната картина на развоя на двубоите и кои футболисти се превърнаха в героите на своя отбор.

Рейнджърс vs Генк 0:2
0:1 Хиеон-Гю 55', 0:2 Хиеон-Гю 70'

Залцбург vs Порто 0:0

Астън Вила vs Болоня 1:0
1:0 МакГин 13'

Ференцварош vs Виктория Пилзен 1:1
0:1 Дуросинми 16', 1:1 Пешич 90'

Йънг Бойс vs Панатинайкос 1:3
0:1 Сивдерски 10', 0:2 Зарури 14', 0:3 Зарури 19', 1:3 Янко 25'

Щутгарт vs Селта Виго 2:1
1:0 Буанани 51', 2:0 Ел Ханус 68', 2:1 Иглеасиас 86'

Утрехт vs Олимпик Лион 0:1
0:1 Тесман 75'

Лил vs Бран 2:1
1:0 Игамане 54', 1:1 Магнусон 60', 2:1 Жиру 81'

Го Ахед Ийгълс vs Стяуа 0:1
0:1 Микулеску 13'


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ