Съдбата на легендарния „Сан Сиро“ става ясна в понеделник

Бъдещето на стадион „Сан Сиро“ ще бъде решено окончателно в понеделник, след като днешното заседание на общинския съвет на Милано не успя да постигне споразумение относно продажбата на земята на местните клубове Интер и Милан.

Двата клуба от Серия А отправиха оферта за закупуване на терена около съществуващия стадион, с цел да построят нов, модерен стадион на мястото на сегашния паркинг, а след завършването му да съборят старата арена.

Предложението има краен срок 30 септември, тъй като от ноември вече няма да бъде разрешено събарянето на втория етаж на "Джузепе Меаца". Причината е, че тогава той ще стане достатъчно стар, за да получи статут на защитен обект съгласно закон за сгради с историческо значение.

Днес не беше взето решение, но положителната новина за Интер и Милан е, че предложението за прекратяване на дискусиите беше отхвърлено с 26 на 20 гласа.

Голяма част от аргументите против продажбата на земята на клубовете са свързани със собствеността на отборите от Серия А, тъй като и двата в момента се ръководят от американски фондове.

Противниците на продажбата смятат, че в договорите няма достатъчно гаранции, които да ограничават бъдещите собственици на клубовете да препродадат стадиона и земята на трети страни, което би представлявало "спекулация" с ценна градска собственост.

Те също така настояват за запазване на историческата структура на "Сан Сиро" и призовават за реновиране на съществуващия стадион – нещо, което Интер и Милан многократно са обявявали за непрактично.