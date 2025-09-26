Новини
Спорт »
Световен футбол »
Съдбата на легендарния „Сан Сиро“ става ясна в понеделник

Съдбата на легендарния „Сан Сиро“ става ясна в понеделник

26 Септември, 2025 07:29 597 0

  • сан сиро-
  • интер-
  • милан-
  • футбол-
  • стадион

Двата клуба от Серия А отправиха оферта за закупуване на терена около съществуващия стадион, с цел да построят нов, модерен стадион на мястото на сегашния паркинг, а след завършването му да съборят старата арена

Съдбата на легендарния „Сан Сиро“ става ясна в понеделник - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бъдещето на стадион „Сан Сиро“ ще бъде решено окончателно в понеделник, след като днешното заседание на общинския съвет на Милано не успя да постигне споразумение относно продажбата на земята на местните клубове Интер и Милан.

Двата клуба от Серия А отправиха оферта за закупуване на терена около съществуващия стадион, с цел да построят нов, модерен стадион на мястото на сегашния паркинг, а след завършването му да съборят старата арена.

Предложението има краен срок 30 септември, тъй като от ноември вече няма да бъде разрешено събарянето на втория етаж на "Джузепе Меаца". Причината е, че тогава той ще стане достатъчно стар, за да получи статут на защитен обект съгласно закон за сгради с историческо значение.

Днес не беше взето решение, но положителната новина за Интер и Милан е, че предложението за прекратяване на дискусиите беше отхвърлено с 26 на 20 гласа.

Голяма част от аргументите против продажбата на земята на клубовете са свързани със собствеността на отборите от Серия А, тъй като и двата в момента се ръководят от американски фондове.

Противниците на продажбата смятат, че в договорите няма достатъчно гаранции, които да ограничават бъдещите собственици на клубовете да препродадат стадиона и земята на трети страни, което би представлявало "спекулация" с ценна градска собственост.

Те също така настояват за запазване на историческата структура на "Сан Сиро" и призовават за реновиране на съществуващия стадион – нещо, което Интер и Милан многократно са обявявали за непрактично.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ