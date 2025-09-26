Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ливърпул подписа със сензацията Нгумоа

Ливърпул подписа със сензацията Нгумоа

26 Септември, 2025 09:59 376 0

  • ливърпул-
  • рио нгумоа-
  • футбол-
  • договор

Нгумоа е на 17 години и блесна в шампионатния мач срещу Нюкасъл на 25 август, когато заби победния гол за 3:2

Ливърпул подписа със сензацията Нгумоа - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Предизвикалият фурор в началото на сезона футболист на Ливърпул Рио Нгумоа подписа първия си професионален договор с клуба. Той е до лятото на 2028 година, след като досегашният изтичаше в края на кампанията.

Нгумоа е на 17 години и блесна в шампионатния мач срещу Нюкасъл на 25 август, когато заби победния гол за 3:2. Общо пък участията му от началото на сезона са четири.

Тийнеджърът играе като флангови нападател. Той пристигна в Академията на мърсисайдци през септември 2024 г., след като преди това беше в Челси.

Английският национал на отбора до 19 години записа и първата си поява в европейските турнири, когато влезе като резерва в мача от Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид на „Анфийлд“ на 17 септември. Иначе Нгумоа дебютира за първия състав при Арне Слот още през януари.

Според "Дейли Мейл" годишната му заплата сега скача от 14 400 на 52 000 паунда, което е възможно най-високото за футболист на Ливърпул, каращ първата си година като професионален играч в клуба.

Талантът е роден в Англия, а родителите му са от Франция и Нигерия.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ