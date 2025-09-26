Появи се троен проблем пред Христо Янев за третия му дебют начело на ЦСКА (ВИДЕО)

Появи се минимум троен проблем пред Христо Янев за третия му дебют начело на ЦСКА. Контузии измъчват Лумбард Делова, Улаус Скаршем и Иван Турицов, които се подготвяха на индивидуален режим по време на вчерашната тренировка.

Това е и причината участието им в двубоя срещу Локомотив София в „Надежда” да е под въпрос до последния момент.

ЦСКА вече провежда пълноценни занимания под ръководството на новия старши треньор. Янев и екипът му бяха посрещнати изключително топло на клубната база в Панчарево, а играчите се готвят с пълна концентрация за предстоящия сблъсък с Локомотив София в събота.