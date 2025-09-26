Новини
Появи се троен проблем пред Христо Янев за третия му дебют начело на ЦСКА (ВИДЕО)

26 Септември, 2025 11:28 553 1

  • христо янев-
  • футбол-
  • цска

Това е и причината участието им в двубоя срещу Локомотив София в „Надежда” да е под въпрос до последния момент

Появи се троен проблем пред Христо Янев за третия му дебют начело на ЦСКА (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Появи се минимум троен проблем пред Христо Янев за третия му дебют начело на ЦСКА. Контузии измъчват Лумбард Делова, Улаус Скаршем и Иван Турицов, които се подготвяха на индивидуален режим по време на вчерашната тренировка.

Това е и причината участието им в двубоя срещу Локомотив София в „Надежда” да е под въпрос до последния момент.

ЦСКА вече провежда пълноценни занимания под ръководството на новия старши треньор. Янев и екипът му бяха посрещнати изключително топло на клубната база в Панчарево, а играчите се готвят с пълна концентрация за предстоящия сблъсък с Локомотив София в събота.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Левски 1914

    2 2 Отговор
    Пишете цялото име на това МЕНТЕ доведения Литекс,който играе с лиценза на Етрополе!

    11:54 26.09.2025

