Юрген Клоп инспектира Ню Йорк Ред Булс преди дербито

26 Септември, 2025 08:30 521 0

57-годишният специалист е бил забелязан да разговаря с главния треньор на Ню Йорк Сандро Шварц и да общува с играчите

Юрген Клоп инспектира Ню Йорк Ред Булс преди дербито - 1
Снимка: БГНЕС
Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп е бил забелязан да наблюдава тренировката на Ню Йорк Ред Булс, преди ключовия им мач от дербито на Хъдсън Ривър срещу Ню Йорк Сити ФК този уикенд.

Германският наставник, който пое ролята си на глобален ръководител по футболните операции на Ред Бул през януари, продължава обиколката си из глобалната футболна мрежа на организацията с тази визита в клуба от Мейджър сокът лийг.

Футболистите видимо се зарадвали на присъствието на Клоп на тренировъчното игрище, като няколко от тях дори го заговорили.

57-годишният специалист е бил забелязан да разговаря с главния треньор на Ню Йорк Сандро Шварц и да общува с играчите.

Тази визита в Ню Йорк представлява последната спирка в глобалната обиколка на Клоп из футболните активи на Ред Бул, след като преди това посети РБ Лайпциг в Германия и Ред Бул Брагантино в Бразилия, откакто пое новата си позиция.

Въпреки че Клоп не се занимава с ежедневните дела в нито един отделен клуб, ролята му е фокусирана върху подкрепата на спортните директори, развитието на треньорски таланти и напредъка на футболната философия в отборите на организацията.


