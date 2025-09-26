Новини
Изтеглиха жребия за Първия кръг в основна фаза на Sesame Купа на България

26 Септември, 2025 12:56

Ето къде ще гостуват Левски и ЦСКА

Изтеглиха жребия за Първия кръг в основна фаза на Sesame Купа на България - 1
Снимка: БГНЕС
Жребият за Първи кръг основна фаза на Sesame Купа на България бе изтеглен днес. В този кръг се включват отборите от efbet Лига, които ще гостуват на победителя от мачовете във Втори кръг предварителна фаза. Мачовете ще се играят в периода 28-30 октомври.

ПАРТИЗАН ЧЕРВЕН БРЯГ/МИНЬОР ПЕРНИК - ЧЕРНО МОРЕ ВАРНА

БДИН ВИДИН/ЕТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ДОБРУДЖА ДОБРИЧ

КОМ БЕРКОВИЦА/ЯНТРА ГАБРОВО - ЦСКА 1948 СОФИЯ

РИЛСКИ СПОРТИСТ САМОКОВ/БЕЛАСИЦА ПЕТРИЧ - ЛОКОМОТИВ СОФИЯ

ОФК ХАСКОВО/СПАРТАК ПЛЕВЕН - БОТЕВ ПЛОВДИВ

ЯМБОЛ/ВИХРЕН САНДАНСКИ - СПАРТАК ВАРНА

ГЕРМАНЕЯ САПАРЕВА БАНЯ/ФРАТРИЯ - АРДА КЪРДЖАЛИ

МЕТАЛУРГ ПЕРНИК/ХЕБЪР ПАЗАРДЖИК - ЛЕВСКИ СОФИЯ

СЕПТЕМВРИ ТЕРВЕЛ/МАРЕК ДУПНИЦА - МОНТАНА

СПАРТАК ПЛОВДИВ/ПИРИН БЛАГОЕВГРАД - СЛАВИЯ СОФИЯ

БЕНКОВСКИ ИСПЕРИХ/ДУНАВ РУСЕ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ

БОТЕВ НОВИ ПАЗАР/СПОРТИСТ СВОГЕ - СЕПТЕМВРИ СОФИЯ

ЧЕРНОЛОМЕЦ ПОПОВО/СЕВЛИЕВО - ЦСКА

ВИТОША БИСТРИЦА/ЛОКОМОТИВ ГОРНА ОРЯХОВИЦА - БЕРОЕ СТАРА ЗАГОРА

ЛОВЕЧ/ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС - ЛУДОГОРЕЦ

ЗАГОРЕЦ НОВА ЗАГОРА - БОТЕВ ВРАЦА

Изтеглиха жребия за Първия кръг в основна фаза на Sesame Купа на България


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
