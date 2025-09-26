Изтеглиха жребия за Първия кръг в основна фаза на Sesame Купа на България

Жребият за Първи кръг основна фаза на Sesame Купа на България бе изтеглен днес. В този кръг се включват отборите от efbet Лига, които ще гостуват на победителя от мачовете във Втори кръг предварителна фаза. Мачовете ще се играят в периода 28-30 октомври.
ПАРТИЗАН ЧЕРВЕН БРЯГ/МИНЬОР ПЕРНИК - ЧЕРНО МОРЕ ВАРНА
БДИН ВИДИН/ЕТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ДОБРУДЖА ДОБРИЧ
КОМ БЕРКОВИЦА/ЯНТРА ГАБРОВО - ЦСКА 1948 СОФИЯ
РИЛСКИ СПОРТИСТ САМОКОВ/БЕЛАСИЦА ПЕТРИЧ - ЛОКОМОТИВ СОФИЯ
ОФК ХАСКОВО/СПАРТАК ПЛЕВЕН - БОТЕВ ПЛОВДИВ
ЯМБОЛ/ВИХРЕН САНДАНСКИ - СПАРТАК ВАРНА
ГЕРМАНЕЯ САПАРЕВА БАНЯ/ФРАТРИЯ - АРДА КЪРДЖАЛИ
МЕТАЛУРГ ПЕРНИК/ХЕБЪР ПАЗАРДЖИК - ЛЕВСКИ СОФИЯ
СЕПТЕМВРИ ТЕРВЕЛ/МАРЕК ДУПНИЦА - МОНТАНА
СПАРТАК ПЛОВДИВ/ПИРИН БЛАГОЕВГРАД - СЛАВИЯ СОФИЯ
БЕНКОВСКИ ИСПЕРИХ/ДУНАВ РУСЕ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ
БОТЕВ НОВИ ПАЗАР/СПОРТИСТ СВОГЕ - СЕПТЕМВРИ СОФИЯ
ЧЕРНОЛОМЕЦ ПОПОВО/СЕВЛИЕВО - ЦСКА
ВИТОША БИСТРИЦА/ЛОКОМОТИВ ГОРНА ОРЯХОВИЦА - БЕРОЕ СТАРА ЗАГОРА
ЛОВЕЧ/ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС - ЛУДОГОРЕЦ
ЗАГОРЕЦ НОВА ЗАГОРА - БОТЕВ ВРАЦА
