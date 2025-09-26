България отново в Топ 10 на световния волейбол

Националният ни отбор по волейбол поднесе истинска сензация, след като обърна САЩ от 0:2 до 3:2 гейма в четвъртфиналите на Световното първенство във Филипините. Този триумф не само донесе радост на феновете, но и изкачи България сред десетте най-силни тима на планетата – нещо, което не се бе случвало от години.

Водени от италианския специалист Джанлоренцо Бленджини, „лъвовете“ показаха характер и борбен дух, като добавиха 12,22 точки към актива си и вече разполагат с 257,26 точки в световната ранглиста. Това им осигури престижното девето място и скок с две позиции нагоре.

За разлика от нашите момчета, американците трябваше да преглътнат горчивата чаша на поражението и да се смъкнат до петата позиция с 324,35 точки.

Тази промяна в класирането е от изключително значение, тъй като всяка точка може да се окаже решаваща за разпределението на олимпийските квоти за Лос Анджелис 2028.

Следващото предизвикателство пред България е полуфиналният сблъсък с Чехия, който ще се проведе в събота, 27 септември, от 09:30 часа българско време. При нов успех, нашите ще се борят за златото срещу победителя от двубоя между Полша и Италия.