България отново в Топ 10 на световния волейбол

26 Септември, 2025 21:56 318 2

Следващото предизвикателство пред "лъвовете" е полуфиналният сблъсък с Чехия

България отново в Топ 10 на световния волейбол - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националният ни отбор по волейбол поднесе истинска сензация, след като обърна САЩ от 0:2 до 3:2 гейма в четвъртфиналите на Световното първенство във Филипините. Този триумф не само донесе радост на феновете, но и изкачи България сред десетте най-силни тима на планетата – нещо, което не се бе случвало от години.

Водени от италианския специалист Джанлоренцо Бленджини, „лъвовете“ показаха характер и борбен дух, като добавиха 12,22 точки към актива си и вече разполагат с 257,26 точки в световната ранглиста. Това им осигури престижното девето място и скок с две позиции нагоре.

За разлика от нашите момчета, американците трябваше да преглътнат горчивата чаша на поражението и да се смъкнат до петата позиция с 324,35 точки.

Тази промяна в класирането е от изключително значение, тъй като всяка точка може да се окаже решаваща за разпределението на олимпийските квоти за Лос Анджелис 2028.

Следващото предизвикателство пред България е полуфиналният сблъсък с Чехия, който ще се проведе в събота, 27 септември, от 09:30 часа българско време. При нов успех, нашите ще се борят за златото срещу победителя от двубоя между Полша и Италия.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдаааа

    0 0 Отговор
    Българи , Юнаци ...👍👍👍

    22:00 26.09.2025

  • 2 КУРЗАЛЕСКИ

    0 0 Отговор
    0леее

    22:01 26.09.2025

