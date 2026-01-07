Новини
Аманда Анисимова с категорична победа в Бризбън

7 Януари, 2026 14:43 446 0

Очаква сблъсък с Марта Костюк

Аманда Анисимова с категорична победа в Бризбън - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Американската тенис звезда Аманда Анисимова демонстрира впечатляваща форма и си осигури място в третия кръг на престижния турнир WTA 500 в Бризбън, Австралия. Надпреварата на твърди кортове е с награден фонд от 1,69 милиона долара.

Третата в световната ранглиста Анисимова не остави шанс на австралийката Кимбърли Бирел, която получи "уайлд кард" за участие в основната схема. Американката се наложи с убедителното 6:1, 6:3, като контролираше играта от първата до последната точка.

Срещата продължи малко повече от час, а Анисимова допусна само един пробив, докато самата тя реализира пет, включително и решаващия при 5:3 във втория сет.

В следващия етап 24-годишната Анисимова ще се изправи срещу украинката Марта Костюк. Костюк също впечатли с борбеност, след като обърна мача срещу Юлия Путинцева от Казахстан – "щастлива губеща" от квалификациите – и спечели с 6:7(5), 6:1, 6:0.

Междувременно, четвъртата поставена в схемата Джесика Пегула (САЩ) стартира участието си с драматична победа над руската тенисистка Анна Калинская. След почти два часа битка, Пегула се наложи с 6:2, 2:6, 6:4, като показа стабилност на сервис и хладнокръвие в решаващите моменти. В третия кръг тя ще срещне украинката Даяна Ястремска, която елиминира канадката Лейла Фернандес с категоричното 6:1, 6:2.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

