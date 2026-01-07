Лейкърс продължава победния си поход в НБА, Дончич впечатлява с ново силно представяне

В мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (NBA), Лос Анджелис Лейкърс постигнаха важна победа като гости срещу Ню Орлиънс Пеликанс с резултат 111:103.

Този успех отбелязва четвърта поредна победа за отбора от западното крайбрежие, който демонстрира стабилна форма и амбиции за високи позиции в класирането.

Въпреки силното представяне на Трей Мърфи от Пеликанс, който завърши срещата с впечатляващите 42 точки, 5 борби и 3 асистенции, звездата на Лейкърс Лука Дончич отново бе в центъра на вниманието. С дабъл-дабъл от 30 точки и 10 асистенции, словенският талант показа своята класа и лидерски качества, допринасяйки значително за успеха на своя тим.

След този двубой, Лейкърс заемат трето място в Западната конференция с баланс от 23 победи и 11 загуби, докато Пеликанс остават на последната позиция – 15-и с 8 победи и 30 поражения.