Лоренцо Музети се покая пред китайските фенове след буря от критики заради обидни реплики

28 Септември, 2025 11:24 398 1

Италианският тенисист се оказа в центъра на истински медиен ураган

Лоренцо Музети се покая пред китайските фенове след буря от критики заради обидни реплики - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Италианският тенисист Лоренцо Музети се оказа в центъра на истински медиен ураган, след като негови думи по време на двубоя в Пекин предизвикаха възмущение сред китайските почитатели на спорта. 23-годишният спортист, който наскоро триумфира над Жовани Мпетши Перикар във втория кръг на престижния турнир, бе заснет от камерите да изразява недоволството си към част от публиката, която според него е нарушавала спокойствието на корта с шум и кашляне по време на неговите сервиси.

Тези изказвания, макар и породени от напрежението на корта, бързо се разпространиха като горски пожар в китайските социални мрежи, където предизвикаха бурна реакция и остри критики. Мнозина фенове се почувстваха засегнати, а темата стана водеща в спортните новини на страната.

В отговор на надигналата се вълна от недоволство, Музети не закъсня с официално извинение. В емоционално послание, публикувано в социалните му профили, италианецът подчерта, че не е имал намерение да обиди китайската публика като цяло, а думите му са били насочени единствено към отделни зрители, които са нарушавали реда по време на срещата.

„Дълбоко съжалявам за казаното в момент на афект. Признавам, че реакцията ми беше неуместна и разбирам, че съм засегнал много хора. Винаги съм се чувствал топло приет в Китай и искрено ценя подкрепата на феновете тук“, сподели Музети, като изрази надежда, че инцидентът няма да помрачи добрите му отношения с китайската публика.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Защо кашляш чичо

    1 0 Отговор
    Представете си колко има да се извиняват лидерите на ЕС на Русия

    11:31 28.09.2025

