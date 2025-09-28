Новини
Спорт »
Световен футбол »
Интер триумфира като гост срещу Каляри

Интер триумфира като гост срещу Каляри

28 Септември, 2025 09:54 278 0

  • интер-
  • каляри-
  • серия а-
  • футбол

Това е първа победа за тима като гост този сезон

Интер триумфира като гост срещу Каляри - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Интер постигнаха първата си победа на чужд терен този сезон, след като надделяха с 2:0 над Каляри в двубой от петия кръг на италианската Серия "А".

Още в 9-ата минута аржентинският нападател Лаутаро Мартинес откри резултата, след като се възползва от отлична комбинация в атака.

През второто полувреме резервата Франческо Еспозито сложи точка на спора, реализирайки второто попадение в 82-ата минута и затвърждавайки успеха на тима, воден от Кристиан Киву.

Благодарение на този успех, Интер се изкачи на пето място във временното класиране, събирайки актив от 9 точки. Домакините от Каляри, водени от Фабио Пизакане, остават на десетата позиция със 7 точки в актива си.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ