Интер триумфира като гост срещу Каляри

Интер постигнаха първата си победа на чужд терен този сезон, след като надделяха с 2:0 над Каляри в двубой от петия кръг на италианската Серия "А".

Още в 9-ата минута аржентинският нападател Лаутаро Мартинес откри резултата, след като се възползва от отлична комбинация в атака.

През второто полувреме резервата Франческо Еспозито сложи точка на спора, реализирайки второто попадение в 82-ата минута и затвърждавайки успеха на тима, воден от Кристиан Киву.

Благодарение на този успех, Интер се изкачи на пето място във временното класиране, събирайки актив от 9 точки. Домакините от Каляри, водени от Фабио Пизакане, остават на десетата позиция със 7 точки в актива си.