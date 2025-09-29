Спортът по ТВ в понеделник (29 септември)

08.00 Тенис, турнир в Пекин МАХ Спорт 1
08.50 Колоездене: Обиколка на Лангкави, втори етап, мъже Евроспорт 1
10.00 Тенис, турнир в Токио МАХ Спорт 3
14.00 Тенис, турнир в Пекин МАХ Спорт 1
16.45 Насаф – Ал Хилал Нова спорт
17.30 Хебър – Дунав Диема спорт
19.00 Трактор – Ал Уахда Диема спорт 3
19.00 Ал Гарафа – Ал Шорта Нова спорт
19.30 Парма – Торино МАХ Спорт 3
20.15 Берое – Добруджа Диема спорт
21.15 Ал Духаил – Ал Ахли Нова спорт
21.30 Леганес – Кастейон МАХ Спорт 2
21.45 Дженоа – Лацио МАХ Спорт 3
22.00 Валенсия – Овиедо МАХ Спорт 4
22.00 Евертън – Уест Хем Диема спорт 2
22.30 Ароука – Порто Ринг
