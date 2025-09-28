Новини
Спорт »
Световен футбол »
Тотнъм измъкна точка в последните секунди срещу аутсайдера Уулвърхемптън

Тотнъм измъкна точка в последните секунди срещу аутсайдера Уулвърхемптън

28 Септември, 2025 10:54 432 0

  • жоао палиня-
  • шпорите-
  • тотнъм-
  • уулвърхемптън-
  • висша лига

Жоао Палиня донесе равенството на "шпорите"

Тотнъм измъкна точка в последните секунди срещу аутсайдера Уулвърхемптън - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Тотнъм успя да избегне срамна загуба срещу последния в класирането Уулвърхемптън, като двубоят от шестия кръг на английската Висша лига завърши 1:1.

Срещата започна с високо темпо и още в 27-ата минута домакините ликуваха след попадение, което обаче бе отменено след намесата на ВАР заради засада – разочарование за феновете на "шпорите".

След почивката "вълците" изненадващо поеха водачеството, когато Сантяго Буено реализира хладнокръвно в 54-ата минута и постави Тотнъм в трудна ситуация.

Въпреки натиска и пропуснатите възможности, лондончани дълго време не намираха път към вратата на гостите. Едва в последните мигове на срещата Жоао Палиня се превърна в герой за "шпорите", като изравни резултата и донесе ценна точка на своя тим.

След този драматичен развой, Уулвърхемптън остава закотвен на дъното на таблицата с едва една точка, докато Тотнъм се изкачи на трето място с актив от 11 точки.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ