Тотнъм измъкна точка в последните секунди срещу аутсайдера Уулвърхемптън

Тотнъм успя да избегне срамна загуба срещу последния в класирането Уулвърхемптън, като двубоят от шестия кръг на английската Висша лига завърши 1:1.

Срещата започна с високо темпо и още в 27-ата минута домакините ликуваха след попадение, което обаче бе отменено след намесата на ВАР заради засада – разочарование за феновете на "шпорите".

След почивката "вълците" изненадващо поеха водачеството, когато Сантяго Буено реализира хладнокръвно в 54-ата минута и постави Тотнъм в трудна ситуация.

Въпреки натиска и пропуснатите възможности, лондончани дълго време не намираха път към вратата на гостите. Едва в последните мигове на срещата Жоао Палиня се превърна в герой за "шпорите", като изравни резултата и донесе ценна точка на своя тим.

След този драматичен развой, Уулвърхемптън остава закотвен на дъното на таблицата с едва една точка, докато Тотнъм се изкачи на трето място с актив от 11 точки.