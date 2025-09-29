Бившият мениджър на Барселона Шави Ернандес е готов да поеме Манчестър Юнайтед, ако клубът реши да се раздели с Рубен Аморим, твърди Фабрицио Романо. Според информацията, 45-годишният специалист "учи и следи отблизо Висшата лига" и би приел офертата веднага, дори и при липса на европейски футбол.

Натискът върху Аморим отново се засили след поражението с 1:3 от Брентфорд през уикенда – четвърта загуба за Юнайтед от началото на сезона. Тимът вече отпадна от Купата на Лигата и заема незавидното 14-о място във Висшата лига, което поставя бъдещето на португалеца под сериозен въпрос.

Очаква се Аморим да води тима в събота срещу Съндърланд на "Олд Трафорд", но евентуален нов неуспех може да принуди ръководството да предприеме промени преди октомврийската пауза за националните отбори.

Сред спряганите варианти за поста освен Шави са още Гарет Саутгейт, Андони Ираола и Оливер Гласнер.

Шави започна мениджърската си кариера в Ал Сад (2019–2021), а след това води Барселона до май 2024 г., печелейки титлата в Ла Лига и Суперкупата на Испания. Въпреки че все още е без работа, той запазва висок треньорски авторитет и изглежда готов за следващото си голямо предизвикателство.

След паузата Манчестър Юнайтед гостува на Ливърпул, но не е сигурно, че Аморим ще бъде този, който ще изведе отбора на „Анфийлд“, ако срещу Съндърланд не дойде задължителната победа.