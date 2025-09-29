Вратар почина след удар в главата

Вратарят Раул Рамирес е починал след сблъсък със съперник по време на мач на петодивизионния испански клуб Колиндрес, съобщава агенция Ройтерс, цитирайки Федерация на област Кантабрия (РФКФ).
Рамирес е бил ударен в главата в съботния мач срещу Ревия. Испанските медии пишат, че Рамирес, само на 19 години е получил инфаркт и по-късно лекарите са обявили мозъчна смърт.
Област Кантабрия е в тридневен траур, а мачовете през уикенда ще започнат с минута мълчание.
🎗 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: La RFCF comunicar que el guardameta del C.D. Colindres Raúl Ramírez se encuentra en estado de muerte cerebral— Real Federación Cántabra de Fútbol (@RFCF_es) September 29, 2025
➡️ La #RFCF decreta tres días de luto y guardará un minuto de silencio en todos los partidos del fin de semana
ℹ️ https://t.co/y6wCfS69rd pic.twitter.com/FqZyZ6vSWt
