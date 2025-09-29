Новини
Вратар почина след удар в главата

29 Септември, 2025 22:26 1 216 0

  • раул рамирес-
  • футбол-
  • вратар-
  • инцидент-
  • починал

Област Кантабрия е в тридневен траур, а мачовете през уикенда ще започнат с минута мълчание

Вратар почина след удар в главата - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вратарят Раул Рамирес е починал след сблъсък със съперник по време на мач на петодивизионния испански клуб Колиндрес, съобщава агенция Ройтерс, цитирайки Федерация на област Кантабрия (РФКФ).

Рамирес е бил ударен в главата в съботния мач срещу Ревия. Испанските медии пишат, че Рамирес, само на 19 години е получил инфаркт и по-късно лекарите са обявили мозъчна смърт.

Област Кантабрия е в тридневен траур, а мачовете през уикенда ще започнат с минута мълчание.


