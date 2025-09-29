Новини
Спорт »
Световен футбол »
Бивш вратар на Милан твърди: Конфликтът между Алегри и Ибрахимович коства титлата на "росонерите"

29 Септември, 2025 20:29 455 2

  • марко амелия-
  • златан ибрахимович-
  • масимилиано алегри-
  • милан-
  • футбол

Това беше и сезонът на известния гол на Мунтари – най-голямата несправедливост в кариерата ми

Бивш вратар на Милан твърди: Конфликтът между Алегри и Ибрахимович коства титлата на "росонерите" - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В интервю за Gazzetta dello Sport 43-годишният Марко Амелия, бивш вратар на Милан, разкри подробности от престоя си при „росонерите“ и изрази мнение защо отборът е изпуснал шампионската титла през сезон 2011/12.

„Всичко се случи заради сблъсъка между Алегри и Ибрахимович. В осминафиналите на Шампионската лига спечелихме първия мач с 4:0, но на реванша Алегри остави двама вратари на пейката (тогава бяха разрешени шест смени), което за Златан означаваше губещ манталитет. Загубихме с 0:3.

Масимилиано се върна, смеейки се от интервюто, което Златан прие зле и остро му се скара. За мен нещо се счупи в онзи ден: водехме с десет точки пред Ювентус, но все пак изпуснахме шампионската титла. Това беше и сезонът на известния гол на Мунтари – най-голямата несправедливост в кариерата ми.“

Марко Амелия премина под наем в Милан от Дженоа през 2009 г., но до 2011 г. стана играч на „росонерите“, след като клубът плати 3,5 милиона евро за трансфера му. Амелия обяви оттеглянето си през 2017 г., като последният му клуб беше италианският Виченца.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дан

    1 0 Отговор
    Страхотна статия, само дето нищо не разбрах.

    20:35 29.09.2025

