Ботев Враца привлече бранител с над 100 мача за Левски

29 Септември, 2025 22:55 521 1

Още опит. Още характер. Още сила!

Ботев Враца привлече бранител с над 100 мача за Левски - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отборът на Ботев Враца представи поредното си ново попълнение. Това е защитникът Иван Горанов, който за последно беше част от втородивизионния гръцки ПАЕ Ханя, но от лятото е свободен агент.

Опитният бранител, който е и бивш национал на България, има 129 мача с екипа на Левски.

Ето какво написаха от клуба:

"Още опит. Още характер. Още сила!

Ботев Враца привлече Иван Горанов. Ляв бек, който обича битките и големите мачове. За последно той бе част от гръцкия ПЕА Янина, а преди това игра в Йоникос, Университатия Клуж, Ламия, белгийския Шарлероа, Левски, Локомотив Пловдив, Литекс и Берое. Горанов има и мачове в националния отбор на България.

Добре дошъл!".


