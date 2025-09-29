Ботев Враца привлече бранител с над 100 мача за Левски

Отборът на Ботев Враца представи поредното си ново попълнение. Това е защитникът Иван Горанов, който за последно беше част от втородивизионния гръцки ПАЕ Ханя, но от лятото е свободен агент.
Опитният бранител, който е и бивш национал на България, има 129 мача с екипа на Левски.
Ето какво написаха от клуба:
"Още опит. Още характер. Още сила!
Ботев Враца привлече Иван Горанов. Ляв бек, който обича битките и големите мачове. За последно той бе част от гръцкия ПЕА Янина, а преди това игра в Йоникос, Университатия Клуж, Ламия, белгийския Шарлероа, Левски, Локомотив Пловдив, Литекс и Берое. Горанов има и мачове в националния отбор на България.
Добре дошъл!".
