Девет мача от Шампионската лига днес - Жозе Моуриньо се завръща на "Стамфорд Бридж"

Девет мача от втория кръг на основната фаза в Шампионска лига ще се изиграят тази вечер. Сред тях има много интересни сблъсъци, като Галатасарай - Ливърпул, Атлетико Мадрид - Айнтрахт Франкфурт, Челси - Бенфика, Кайрат - Реал Мадрид и Пафос - Байерн Мюнхен.

Късметът на Ливърпул най-после свърши, така че сега ще е интересно какво може да се очаква от хората на Арне Слот в предстоящия дуел в Истанбул.

Турският състав ще иска да поизмие срама, след като беше разбит преди две седмици в Германия от Айнтрахт Франкфурт с 1:5. Ливърпул е изключително податлив в отбрана. Домакините обаче са в сходно положение и на свой ред ги чакат главоболия срещу силните единици в атака на съперника.

Останал с човек по-малко, Челси допусна обрат и загуба от Брайтън с 1:3 у дома през уикенда. Лондончани паднаха и в първия си мач от Шампионска лига като гост на Байерн (1:3). Напоследък определено има спад в изявите на отбора, който спечели само един от последните си пет двубоя във всички турнири, при това срещу скромния Линкълн с 2:1 в турнира за Купата на Лигата в Англия.

Присъствието на Жозе Моуриньо отново на „Стамфорд Бридж“, макар и само за този мач, няма как да не предизвика допълнителен интерес. Португалецът отскоро е начело на Бенфика и определено има какво да подобрява в отбора, който допусна изненадваща загуба с обрат от аутсайдера Карабах с 2:3 на старта на основната фаза в Шампионската лига. След това Моуриньо пое кормилото и записа две победи и едно изненадващо равенство у дома срещу Рио Аве в първенството, така че Жозе трябва да помисли как да сведе до минимум подобни грешки.

Атлетико Мадрид избухна и размаза Реал Мадрид с 5:2 у дома през уикенда, като резултатът дори можеше да бъде по-внушителен. Изглежда отборът се събужда след колебливия старт на сезона. Вече има три поредни домакински победи, показва и добра резултатност, макар че и в защита има определено нужда от подобрение. В последно време тимът на Диего Симеоне е далеч от митовете за паркиране на автобуси и слаба игра, а дори напротив, както доказа за пореден път и в дербито с Реал тази събота.

Много атрактивен мач направи и Айнтрахт Франкфурт през уикенда, спечелил гостуването си на Борусия Мьонхенгладбах с 6:4. В Шампионската лига пък стартира с изразителен успех над Галатасарай с 5:1 у дома.

Програма за мачовете във вторник:



19:45 ч.

Аталанта - Брюж

Кайрат - Реал Мадрид

22:00 ч.

Атлетико Мадрид - Айнтрахт Франкфурт

Бодьо/Глимт - Тотнъм

Галатасарай - Ливърпул

Интер - Славия Прага

Марсилия - Аякс

Пафос - Байерн Мюнхен

Челси - Бенфика