Жозе Моуриньо преди мача с Челси: Винаги ще бъда "син"

Старши треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо заяви преди гостуването на неговия отбор на "Стамфорд Бридж" от Шампионската лига, че винаги ще бъде "син".

Моуриньо бе начело на Челси в два отделни периода и постигна едни от най-големите успехи в треньорската си кариера именно тогава. Той стана шампион на Англия през 2005, 2006 и 2015 година и все още е най-успешният мениджър в историята на клуба.

"Разбира се, че винаги ще бъда "син". Аз съм част от тяхната история и те са част от моята история. Аз помогнах на Челси да стане по-голям, а Челси ми помогна да има по-голям Жозе. Ако сега кажа, че не съм "син", то това е само защото имам друга работа за вършене и се надявам феновете да ме разберат", каза Моуриньо на пресконференция.

"Имаше един тъжен момент, в който изглеждаше, че Челси загуби своята идентичност. Но мисля, че това, което се случи през миналия сезон (бел. р - когато Челси спечели Лигата на конференциите и Световното клубно първенство), върна клуба на правия път. С голям клуб е лесно да спечелиш Лигата на конференциите. Аз го направих с Рома. Но спечелването на Световното клубно първенство е много сериозно постижение. Те са първият подобен шампион и това ще им даде увереност", добави още Моуриньо.