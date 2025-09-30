Капитанът на Реал Мадрид е наказан за 2 мача в Шампионската лига

Даниел Карвахал е наказан за два мача от Шампионската лига, съобщиха от пресцентъра на УЕФА. Капитанът на Реал Мадрид беше изгонен в първия кръг от турнира срещу Марсилия. Той удари с глава вратаря на френския отбор Херонимо Рули в началото на второто полувреме и бе изгонен, но съотборниците му успяха да спечелят трите точки на френска земя.

Заради наказанието Карвахал ще пропусне мачовете срещу Кайрат и Ювентус. В момента защитникът е контузен и не може да играе. Той получи травмата при тежката загуба с 2:5 от Атлетико Мадрид.